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Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşandı ama kopamadı! Eski eşlerin samimi halleri kafaları karıştırdı!

Son dönemde rol aldığı "Masumlar Apartmanı" dizisindeki 'Gülben' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile haziran ayında tek celsede boşanmıştı. Ayrıldıktan sonra da arkadaş kalmaya devam eden ikili, önceki gün birlikte görüntülendi. Samimi halleriyle dikkat çeken eski eşler "Barıştılar mı?" sorularını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Ekleme: 7.12.2021 - 13:56 Güncelleme: 7.12.2021 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşandı ama kopamadı! Eski eşlerin samimi halleri kafaları karıştırdı!
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile haziran ayında tek celsede boşanmıştı.

Ayrıldıktan sonra da arkadaş kalmaya devam eden ikili, önceki gün birlikte görüntülendi.

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2. Sayfa'da yer alan habere göre, arkadaş grubuyla bir araya gelen ikilinin samimi hali de dikkat çekti. Altundaşar'ın elini Dizdar'ın sandalyesine koyması da gözlerden kaçmadı.

İkilinin yeniden bir araya gelip gelmedikleri ise henüz bilinmiyor.

'GÜRHAN'LA ARKADAŞ KALARAK AYRILDIK'

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Merve Dizdar, boşanma kararı aldıktan sonra Instagram hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullanmıştı:

'Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum.'
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