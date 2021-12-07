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Merve Boluğur'un en büyük pişmanlığı!

Oyunculuğa ara vermesinin ardından YouTube kanalı açarak "evlilik", "annelik", "oyunculuk" ve "estetik" konuları hakkında merak edilenleri yanıtlıyor. Boluğur, verdiği röportajda en büyük pişmanlığını anlattı.

Ekleme: 7.12.2021 - 09:40 Güncelleme: 7.12.2021 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Merve Boluğur'un en büyük pişmanlığı!
Son olarak 2017 yılında 'İçimdeki Fırtına' dizisinde rol alan Merve Boluğur, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. YouTube kanalı açmasının ardından her konuda tavsiyeler veren Boluğur, 2022'de kendisinin yazdığı şarkıyı sevenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Özel açıklamalarda bulunan Merve Boluğur, en büyük pişmanlığını ilk kez anlattı.


'Şu anda gerçekleştirmek istediğin bir hayalin var mı?' sorusuna yanıt veren Boluğur, 'Evet, bir hayalim var. Müzikle ilgili bir şey yapmak istiyorum. Önceden farkında olmadığım bir yeteneğimi keşfettim. Bir gün evde otururken şarkı sözü yazmaya başladım. Başta çok kötü geldi ve kendimi kıyaslamaya başladım, 'Bu Yıldız Tilbe kadar, Sezen Aksu kadar iyi değil' diye. Kendi tarzımı bulmaya karar verdim ve Merve olarak özgür, kadınsı tarafımı ve cinselliğimi çıkaran çok güzel sözler çıkarmaya başladım. Yazdıklarım artık çok içime siniyor.' dedi.

Oyunculukla ilgili konuşan Boluğur, 'Aslında oyunculukla ilgili birikimimi bu işe aktaracağım. Kendi çekeceğim klipte bağımsız olacağım. Tüm hünerlerimi göstereceğim. Mesela bana Youtube videolarında 'makyajın yok' deniyor. Evet, yok. Evin içinde sıfır makyaj geziyorum. Bu özgürlüğü özlemişim.' ifadelerini kullandı.


En büyük pişmanlığını açıklayan Boluğur, ''Sana çok aşığım' demediğim için pişmanım. Aslında duygularımı belli ederim ama sözel ifadede sıkıntı çekerim. Mesela aşkımı resim yaparak ifade ederim, onun sevdiği bir şey çizerim. Ama sözel olarak hiç 'sana aşığım' demedim hayatımda. Bunu diyemediğim için pişmanım. Ancak zamanla aştım sanırım. Köpeğim Çiko'nun gidişi bana büyük bir hayat dersi oldu. Onun için her gün ağlıyorum. Geceleri kalkıp mezarlığına gidiyorum. Dışarıdan rahat biri gibi gözüksem de, gerçekten duygusal bağ kurduklarıma karşı derin bir tarafım var. Onları çok özel bir yere koyarım.'
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