Melis Sezen'e mesaj yağmuru!

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteri ile oyunculuğunu konuşturan Melis Sezen, Altın Kelebek Ödülleri'nde hem kıyafeti hem de konuşması ile gündeme bomba gibi düştü. Güzel oyuncu, ödül gecesine kardeşi ile katıldı.Heyecanlı halleri ile dikkat çeken Melis Sezen kardeşi Polat Sezen ile çekildiği kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.Bazı sosyal medya kullanıcıları Melis Sezen'i kardeşine benzetirken bazıları ise birbirlerine hiç benzemediği yönde yorumlarda bulundu.İşte Melis Sezen ve Polat Sezen'in çok konuşulan fotoğrafı;