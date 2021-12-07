  • USD: 13,77 - 13,80
  • EURO: 15,55 - 15,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşte Serra Arıtürk'ün yeni sevgilisi!

Kanal D'de ekrana getirilen Aşkın Tarifi dizisindeki partneri Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Serra Arıtürk'ün sevgilisi ortaya çıktı. Arıtürk'ün kendisi gibi oyuncu olan Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

Ekleme: 7.12.2021 - 09:37 Güncelleme: 7.12.2021 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
İşte Serra Arıtürk'ün yeni sevgilisi!
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün evliliğinde kriz yarattığı iddia edilen Serra Arıtürk'le ilgili bomba bir gerçek ortaya çıktı.

Aşkın Tarifi dizisinde rol alan ve sosyal medyadan yaptıkları samimi paylaşımla uzunca bir süre konuşulan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün aralarında aşk olduğu iddia edildi.


Kadir Doğulu ile boşanma aşamasına geldiği konuşulan Neslihan Atagül, katıldığı ödül töreninde eşine teşekkür ederek çıkan haberleri yalanladı.


Serra Arıtürk, yakışıklı meslektaşına aşık oldu. Aynı zamanda müzikle de ilgilenen Arıtürk, Mert Ramazan Demir'le sevgili oldu. Arkadaş ortamında tanışıp yakınlaşan ikilinin bir aydır görüştüğü ortaya çıktı.

3.5 milyon memura müjdeli haber: Kamu çalışanlarına ek zam geliyor!
Marketlerin yeni stokçuluk oyunu! Yağlar ortada yok!
TÜGVA kumpasında perde aralandı! Her şeyi Whatsapp grubunda paylaşmışlar!
Türkiye orta koridor ile geliyor! 8 trilyon dolarlık yatırım bekleniyor
Terör örgütüne bir darbe daha: PKK'nın sözde GAP sorumlusu etkisiz
Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun el hareketine yanıt
İngiltere parlamentosunda skandal 'kokain' iddiası
Engin Altay'dan Mustafa Şentop'a: Siz meclisi savunacaksınız
Sıfır ve ikinci el araba alım - satımında flaş karar! Bunu yapmanın cezası 100 bin TL'yi bulabiliyor! Fiyatlara zam yapamayacaklar... .
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı vefat etti
HDP'den muhalefete ortaklık çağrısı: En güçlü birlikteliği kuralım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da onuruna verilen yemeğe katıldı
İmamoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret!
ABD'den son dakika kararı! Diplomatik boykot uygulanacak
AK Partili Yılmaz: Kadınlar haklarını özgürce kullanmaya AK Parti'yle başladı
AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Meclis'teki ahlak dışı harekete CHP arka çıktı: Elini elinin sırtına vurdu bu yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: DEAŞ ABD tarafından kurulmuştur
ABD'de Kovid-19 aşısı kararı! New York'ta çalışanlara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor
Mithat Sancar: Bizden nefret edenlerle de diyaloğa hazırız
1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

Kar ve kuvvetli yağmur geliyor! Meteoroloji bölge bölge duyurdu...

Kar ve kuvvetli yağmur geliyor! Meteoroloji bölge bölge duyurdu...

Beklenen bir özellik daha WhatsApp'ta: Artık üç seçenek olacak

Beklenen bir özellik daha WhatsApp'ta: Artık üç seçenek olacak

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu