İşte Serra Arıtürk'ün yeni sevgilisi!

Kanal D'de ekrana getirilen Aşkın Tarifi dizisindeki partneri Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Serra Arıtürk'ün sevgilisi ortaya çıktı. Arıtürk'ün kendisi gibi oyuncu olan Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün evliliğinde kriz yarattığı iddia edilen Serra Arıtürk'le ilgili bomba bir gerçek ortaya çıktı.Aşkın Tarifi dizisinde rol alan ve sosyal medyadan yaptıkları samimi paylaşımla uzunca bir süre konuşulan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün aralarında aşk olduğu iddia edildi.Kadir Doğulu ile boşanma aşamasına geldiği konuşulan Neslihan Atagül, katıldığı ödül töreninde eşine teşekkür ederek çıkan haberleri yalanladı.Serra Arıtürk, yakışıklı meslektaşına aşık oldu. Aynı zamanda müzikle de ilgilenen Arıtürk, Mert Ramazan Demir'le sevgili oldu. Arkadaş ortamında tanışıp yakınlaşan ikilinin bir aydır görüştüğü ortaya çıktı.