  • USD: 13,77 - 13,80
  • EURO: 15,55 - 15,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Celil Nalçakan yardımcı arıyor: Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak!

'Kardeşlerim' dizisinde Akif rolüne hayat veren ve son dönemlerde diziden ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelen Celil Nalçakan, aradığı yardımcıyı bulabilmek için sosyal medyada harekete geçti. Nalçakan'ın kriterleri ise şaşırttı.

Celil Nalçakan yardımcı arıyor: Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak!
Ekleme: 7.12.2021 - 12:02 Güncelleme: 7.12.2021 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
Celil Nalçakan yardımcı arıyor: Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak!
Oyuncu Celil Nalçakan, kendine yardımcı bulabilmek için harekete geçti. Nalçakan, iş ilanını sosyal medya hesabında paylaştı ve kriterlerini sıraladı.

Nalçakan'ın kriterleri şöyle; 'Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak. Sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5500TL'dir.'



'AŞK' İDDİASI
Serdar Ortaç'tan ayrılan Seçil Gür'ün bir süredir 'Kardeşlerim' adlı dizide rol alan oyuncu Celil Nalçakan'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İkilinin Cihangir'de birlikte taksiye binerken bile görülmesi aşk iddialarını güçlendirmişti.

NALÇAKAN'DAN AÇIKLAMA
Haklarında çıkan haberlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Seçil Gür ile Celil Nalçakan ikilisinden ünlü oyuncu sessizliğini bozdu. Rol aldığı dizinin setinde bir video çeken Nalçakan, aşk iddialarına yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili; 'Birkaç gündür magazin sitelerinde çıkan Haberler var. Bunlarla ilgili bir iki kelam etmek isterim... İnsanlar, bir kadın ve bir erkek arkadaş olabiliyor. Genelde de oluyor zaten. Dünyanın her yerinde oluyor, vallahi... Oluyor yani' dedi.

Celil Nalçakan, sözlerine; 'Ayrıca da sevdalanmak dünyanın en güzel şeyi. İnsan sevdalansa niye saklasın böyle bir şeyi? diye düşünüyorum. Seçil hakikaten çok çok severim, çok kıymetli arkadaşımdır. Ayrıca sesine de hayranım kendisinin. bunun dışında bir durum da yok' diye devam etti.

SEÇİL DE PAYLAŞTI

Nalçakan'ın çektiği videoyu kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Seçil Gür, ünlü oyuncuya 'Var ol babuşum' diye seslendi.
Almanya’da Müslüman kadının vatandaşlık başvurusuna erkek yetkiliyle tokalaşmadığı için ret
Yemeksepeti Çöktü Mü? Yemeksepeti'ne Neden Girilmiyor?
İmamoğlu ve Yavaş Mersin mitingine neden katılmadı? CHP'de yaşanan kriz kulisleri hareketlendirdi
DHKP-C'deki iç hesaplaşma çözülmeyle bitti! 126 ismi deşifre etti
İki bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı: İki semptom görüldü
Bitrota'nın sahiplerinden K.A yakalandı!
ABD'yi tedirgin eden hamle: Rusya savaşa mı hazırlanıyor?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sonrası tepkiler tutanaklara yansıdı
Darbe hasretiyle yanan 103 emekli amiralin iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Hükümete karşı harekete geçmek için imza attılar
Hastane çalışanı David Fuller, morgda ölülere tecavüz etti! Canavarın kurbanları arasında Türk kızı Azra Kemal de var.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı
3.5 milyon memura müjdeli haber: Kamu çalışanlarına ek zam geliyor!
Marketlerin yeni stokçuluk oyunu! Yağlar ortada yok!
TÜGVA kumpasında perde aralandı! Her şeyi Whatsapp grubunda paylaşmışlar!
Türkiye orta koridor ile geliyor! 8 trilyon dolarlık yatırım bekleniyor
Terör örgütüne bir darbe daha: PKK'nın sözde GAP sorumlusu etkisiz
Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun el hareketine yanıt
İşte günün çok konuşulan karikatürü!
İngiltere parlamentosunda skandal 'kokain' iddiası
Engin Altay'dan Mustafa Şentop'a: Siz meclisi savunacaksınız
Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

OGG ABD'de fuarda yer alacak

OGG ABD'de fuarda yer alacak

Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

WhatsApp durumuna hapis talebi!

WhatsApp durumuna hapis talebi!

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu