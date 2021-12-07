Celil Nalçakan yardımcı arıyor: Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak!

Oyuncu Celil Nalçakan, kendine yardımcı bulabilmek için harekete geçti. Nalçakan, iş ilanını sosyal medya hesabında paylaştı ve kriterlerini sıraladı.Nalçakan'ın kriterleri şöyle; 'Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak. Sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5500TL'dir.'Serdar Ortaç'tan ayrılan Seçil Gür'ün bir süredir 'Kardeşlerim' adlı dizide rol alan oyuncu Celil Nalçakan'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İkilinin Cihangir'de birlikte taksiye binerken bile görülmesi aşk iddialarını güçlendirmişti.Haklarında çıkan haberlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Seçil Gür ile Celil Nalçakan ikilisinden ünlü oyuncu sessizliğini bozdu. Rol aldığı dizinin setinde bir video çeken Nalçakan, aşk iddialarına yanıt verdi.Ünlü oyuncu, konuyla ilgili; 'Birkaç gündür magazin sitelerinde çıkan Haberler var. Bunlarla ilgili bir iki kelam etmek isterim... İnsanlar, bir kadın ve bir erkek arkadaş olabiliyor. Genelde de oluyor zaten. Dünyanın her yerinde oluyor, vallahi... Oluyor yani' dedi.Celil Nalçakan, sözlerine; 'Ayrıca da sevdalanmak dünyanın en güzel şeyi. İnsan sevdalansa niye saklasın böyle bir şeyi? diye düşünüyorum. Seçil hakikaten çok çok severim, çok kıymetli arkadaşımdır. Ayrıca sesine de hayranım kendisinin. bunun dışında bir durum da yok' diye devam etti.Nalçakan'ın çektiği videoyu kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Seçil Gür, ünlü oyuncuya 'Var ol babuşum' diye seslendi.