Yonca Lodi'den maço erkek çıkışı!

Kulisinde ağırladığı muhabirlerle tam anlamıyla 'dobra dobra' bir röportaj gerçekleştiren güzel sanatçı Yonca Lodi, gazinoda sahne almanın kendisi için bambaşka bir deneyim olduğunu dile getirerek; "20 yılı aşkındır sahnelerdeyim. Repertuvarımda sanat müziği de var, popta, türküde... Belki de bu sebeple çokta fazla yabancılık çekmedim diyebilirim. Yine heyecanlı değilim dersem yalan söylemiş olurum" dedi.Lodi, "Kıyafet tercihlerinizi neye göre yapıyorsunuz? Bazı meslektaşlarınızın 'Dekolte giymek psikolojik bir vakadır' şeklinde demeçleri var. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:"KRİTERİM ZARAFET VE KONFOR""İnsan taşıyabildiği, göze hoş gelen, vücudunun imkan verdiği ölçüde dekolte tercih edebilir. Bu konuda benim kriterim zarafet ve konfor. 'Psikolojik vaka' yorumu sanki biraz fazla olmuş...""Yakışıyorsa, taşıyabiliyorsa, zarif duruyorsa neden tercih edilmesin ki dekolte? Meslektaşlarımın bu şekilde sert bir eleştiri ya da polemiği hak ettiklerini düşünmüyorum" diyerek sahnede her ne kadar kulağa hitap eden bir iş yapsalar da, aynı zamanda göze de hitap ettiklerinin altını çizdi.47 yaşındaki şarkıcı, kendisine Nilgün Belgün'ün "Evlilik insan doğasına aykırı" sözlerini hatırlatarak aşk hayatı ile ilgili sorular yönelten muhabirlere şu yanıtı verdi:"İNSAN YAŞ ALDIKÇA BENCİLLEŞİYOR""Nilgün Belgün'e katılıyorum. Bir daha evleneceğimi düşünmüyorum. Etrafımda çok mutlu evliliklere sahip arkadaşlarım da var, ama bana göre olmadığını düşünüyorum evliliğin. Sevgiden öte karşılıklı saygı gerektiren bir müessese ve başarabilen herkese saygım sonsuz. İnsan yaş aldıkça bencilleşiyor. Aynı evin içinde birbirini alanına tecavüz etmeden yaşamak kolay iş değil."Lodi, ısrarla sorulan "Yeni bir aşk var mı?" sorusunu ise, "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan herkese sevgiler" sözleriyle geçiştirmeyi tercih ederek herkesi tebessüm ettirdi.8Yonca Lodi: Maço erkek seven kadınlara saygı duymuyorumRöportajın sonunda kendisi için ideal erkeğin maço mu yoksa metroseksüel erkek mi olduğunu soran muhabirlere son derece net bir cevap veren sanatçı, "Bana maço erkek demeyin. Bugün yaşadığımız bir çok şeyi bazı kadınların maço erkek sevdasına borçluyuz" dedi ve şöyle devam etti:"MAÇO ERKEK KABA ERKEK DEMEK""Maço erkek demek benim lügatımda kaba erkek demek. Bence bu tanımı ve bu tanıma uyan herkesi hayatımızdan çıkarmamız gerek. Maço erkek seviyorum diyen hiç bir kadına saygı duymuyorum."Hülya Avşar'ın maço erkek sevdiğini hatırlatılan Lodi, "Bence Hülya böyle düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Bu elbette benim kişisel fikrim. Eskiden maço erkek şirin ve sevimli bir şeymiş gibi söyleniyordu. Günümüzde artık bu böyle değil" yanıtını vererek sahnenin yolunu tuttu.