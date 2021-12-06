Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu seçilen Çağlar Ertuğrul'un sahnede yaptığı hareketler Tamer Karadağlı'ya gönderme olarak yorumlandı. Çağlar Ertuğrul, Tamer Karadağlı'yı çok sevdiğini, eğlenmek amacıyla böyl bir hareket yaptığını söyledi. Gözlerin çevrildiği Tamer Karadağlı'dan Çağlar Ertuğrul'a ilk yanıt geldi.Altın Kelebek ödül töreninde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Çağlar Ertuğrul, ödülünü alırken, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'a karşı yapmış olduğu hareketlere gönderme yaptı.SON DAKİKA: Tamer Karadağlı'dan Çağlar Ertuğrul'a ilk yanıt! Herkes ne diyeceğini merak ediyordu, sabah.com.tr'ye konuştuKonuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul, herkesi şaşırtırken 'Birisi mimik yapıyor sandım arkamda' ifadelerini kullandı.O sırada sunucu Cem Davran ise 'Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor' yorumunda bulundu.Başarılı oyuncu bu hareketi sonrası sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok kişi Çağlar Ertuğrul'u sert sözlerle eleştirdi.Eleştirilere daha fazla dayanamayan ünlü oyuncu, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ertuğrul, Tamer Karadağlı'yı çok sevdiğini, ona gönderme niyeti ile yapmadığını, amacının eğlenmek olduğunu ifade etti.Gözlerin çevrildiği diğer isim Tamer Karadağlı'dan ilk açıklama geldi. Herkesin nasıl bir tepki vereceğini merak ettiği Karadağlı sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, 'Espri yapmış çocukcağız. Ben çok büyütmüyorum. Bir alınganlık sözkonusu değil. Bizler onların meslek büyükleriyiz. Onlardan daha tecrübeli ağabeyleriyiz. En ufak bir davranışlarında onlara tepki gösteremeyiz. Genç kardeşlerimize karşı daha fazla toleranslı olmamız gerekiyor. Bir sorun görmüyorum.' dedi.58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde oyuncular Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyalog gündem olmuştu. Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavır sergilemiş, bir süre sonra ise konuşması devam eden Yalçın'a ödülünü uzatmıştı. Bunun üzerine Yalçın ise 'Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?' ifadelerini kullanmıştı.