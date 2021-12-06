Gonca Vuslateri'ye sapık kargocu şoku!

Gonca Vuslateri, Twitter’dan, “Black Friday için ekstra elemanlar alan bir kargo şirketinden adresime teslim yapan kişi kişisel Instagram hesabında fotoğraflarımı paylaşan Eve geldim yoksun, neredesin?” gibi cümleler yazan bir sapık çıktı” açıklamasıyla gündeme geldi.Oyuncu, destek mesajları alırken, şahsı şikayet ettiğini belirterek, “Bilsin ki o her kimse yalnız değilim, mahkemede görüşeceğiz. Adam arada tehdit ediyor. Takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.