Camdaki Kız'ın cani anne Feride'si Nur Sürer'den skandal Selahattin Demirtaş güzellemesi: Demirtaş Türkiye'ye hediye gibiydi

Eskişehir Film Festivali'nin onur ödülleri bu yıl oyunculuk kariyerine Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle başlayan Nur Sürer'e verildi.Onur ödülünü almak için sahneye çıkan Nur Sürer, 'Öğrenciler her zaman benim için çok önemli oldu. Bu ödülü 2 Haziran'da, bu şehrin karanlık bir sokağında sinsi bir şekildeöldürülen Ali İsmail Korkmaz adına alıyorum' dedi.Sürer'in bu açıklamasının ardından geçtiğimiz yıl yaptığı Selahattin Demirtaş güzellemesi tekrar gündeme geldi.Manipülasyonları ile bilinen YOL TV'de geçtiğimiz yıl konuşan Nur Sürer, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında güzellemeler yapmış.Katıldığı bir programda Demirtaş'a methiyeler dizen Sürer'in açıklamaları akıllara durgunluk verdi. Demirtaş'ın tüm Türkiye'yi kucakladığını belirten Sürer, şunları söyledi:'Demirtaş çok samimi, çok zeki, çok cana yakın bir insan. Benim annem CHP seçmeniydi 20 yıl. Ölmeden önce Demirtaş için 'Çok seviyorum ben bu çocuğu,çok beğeniyorum' diyordu. Yani sadece ben değil bir sürü insan bayılıyor. Demirtaş hediye gibi bir şeydi ama şimdi siyasi rehine, ne yaptı ki tutuklu? Öyle yazılar okuyorum ki aklım almıyor. Diyarbakır'daki olayları onun yaptırdığını,insanların ölümünden onun sorumlu olduğunu düşünenler var. Keşke demokratik bir ülkede yaşıyor olsaydık. Kendimi bu ülkede hiç rahat hissetmiyorum.'Nur Sürer'in yeniden gündeme gelen açıklamalarına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olan Selahattin Demirtaş'a yere göğe sığdıramayan Nur Sürer'in aldığı ödülü Ali İsmail Korkmaz adına almasına tepki gösterenler, teröristlerin şehit ettiği isimleri hatırlatarak 'Yasin Börü ve Eren Bülbül'e adayacak değildi tabiki' diyerek tepki gösterdi.