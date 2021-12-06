  • USD: 13,68 - 13,70
  • EURO: 15,45 - 15,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bade İşçil: Oyunculuk için doğmuşum!

Bir programa katılan Bade İşçil, nasıl keşfedildiğini anlattı ve “Oyunculuk aklımda yoktu ama bunun için doğmuşum” dedi.

Ekleme: 6.12.2021 - 08:55 Güncelleme: 6.12.2021 - 08:58 / Editör: Ozge Selin
Bade İşçil: Oyunculuk için doğmuşum!
Bir talkshow programına katılan oyuncu Bade İşçil, samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Buray ile birlikte katıldığı programda eğlenceli soruları yanıtlayan oyuncu, kahkahalarına engel olamadı. Kendisini yönetmen Andaç Haznedaroğlu’nun keşfettiğini anlatan Bade İşcil, “Oyunculuk hiç aklımda yoktu ama meğer bunun için doğmuşum” dedi. Pek çok ses getiren yapımda yer aldığının hatırlatılması üzerine senaryo konusunda seçici olduğunu belirtti. İşcil, Dayı’nın ünlü olduğunu ne zaman anladığını sorması üzerine, “E sen çağırdın ya, ünlüyüm demek ki...” diye cevap verdi.

‘BURAY’ İSMİ DEDEMDEN

Buray ise yurtdışında yaşadığı dönemde bazen lüks otellerde bazen köprü altlarında gitar çaldığını anlattı. “30 yaşında şöhret olmaya karar verdim” diyen müzisyen, ilk olarak Ferhat Göçer ile Ömür Gedik’e şarkısını sattığını söyledi. İsmini büyük dedesinden aldığını belirten popçu, “İsmimle ilgili şakalara alınmam ama şivemle ilgili soru sormasınlar” dedi. “Hayatın gösterdiği işaretlere inanırım” diyerek, konsere hep kırmızı ayakkabıyla çıktığını söyledi.

FAKİR KARAKTER TAKLİDİ YAPTI

Daha önce “Fakir karakteri oynamaya tipim müsait değil” dediği için eleştiri oklarına hedef olan İşcil, Dayı’nın masasına geçerek doğaçlama olarak fakir karakter taklidi yaptı. Dayı ile ortak performansları stüdyodakilere eğlenceli anlar yaşattı.


Fox TV spikeri Gülbin Tosun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tuzaklanan bomba ne yazık ki patlamadı
Teklif kabul edilirse yeni asgari ücret 3850 TL! Yeni asgari ücret için ikinci görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu bugün başlıyor
Başkan Erdoğan'a bombalı tuzakta Suriye detayı! Yeni bilgiler ortaya çıktı: C4 düzeneğini çivi ile desteklediler
Mega projelerde kritik yıl 2022! Geliyorlar; Hepsi bir arada..
Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Domuz başı asıp bir de fotoğraf çekildi
TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan teröristin ölümüne üzülüp taziye mesajı paylaşmış
İstanbul'un birçok noktasında 'koku' paniği! Vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu
Uyuşturucuyla mücadelede gelinen noktayı açıklayan Bakan Soylu: Kimse benden aman dilemesin
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İYİ Parti güzellemesi yaparken yine rezil oldu
CHP'Lİ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! Kaynak sularını bedelsiz olarak Hamidiye A.Ş.'ye tahsis etmişler
Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
Mansur Yavaş'ın usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! ABB'de 156 personele 13 milyon TL ödendi
Amerikan New York Times gazetesi yazdı: 'Esed rejimine yakın isimler ülkeyi 'narko-devlete' dönüştürdü'
5 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin darbe sorusuna net mesaj: Bedelini ağır öderler
Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

AVM savaş alanına döndü: Masa ve sandalyeler havada uçuştu

AVM savaş alanına döndü: Masa ve sandalyeler havada uçuştu

'Anne bunlar beni vuracak' dedi öldürüldü! 22 yaşındaki Ulaş'tan kahreden mesaj

'Anne bunlar beni vuracak' dedi öldürüldü! 22 yaşındaki Ulaş'tan kahreden mesaj

Türkiye savcı Fatmagül Yörük’ü konuşmuştu! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ile geçmişte yaşadığı olay ilk kez ortaya çıktı!

Türkiye savcı Fatmagül Yörük’ü konuşmuştu! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ile geçmişte yaşadığı olay ilk kez ortaya çıktı!