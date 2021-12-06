Bade İşçil: Oyunculuk için doğmuşum!

Bir talkshow programına katılan oyuncu Bade İşçil, samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Buray ile birlikte katıldığı programda eğlenceli soruları yanıtlayan oyuncu, kahkahalarına engel olamadı. Kendisini yönetmen Andaç Haznedaroğlu’nun keşfettiğini anlatan Bade İşcil, “Oyunculuk hiç aklımda yoktu ama meğer bunun için doğmuşum” dedi. Pek çok ses getiren yapımda yer aldığının hatırlatılması üzerine senaryo konusunda seçici olduğunu belirtti. İşcil, Dayı’nın ünlü olduğunu ne zaman anladığını sorması üzerine, “E sen çağırdın ya, ünlüyüm demek ki...” diye cevap verdi.‘BURAY’ İSMİ DEDEMDENBuray ise yurtdışında yaşadığı dönemde bazen lüks otellerde bazen köprü altlarında gitar çaldığını anlattı. “30 yaşında şöhret olmaya karar verdim” diyen müzisyen, ilk olarak Ferhat Göçer ile Ömür Gedik’e şarkısını sattığını söyledi. İsmini büyük dedesinden aldığını belirten popçu, “İsmimle ilgili şakalara alınmam ama şivemle ilgili soru sormasınlar” dedi. “Hayatın gösterdiği işaretlere inanırım” diyerek, konsere hep kırmızı ayakkabıyla çıktığını söyledi.FAKİR KARAKTER TAKLİDİ YAPTIDaha önce “Fakir karakteri oynamaya tipim müsait değil” dediği için eleştiri oklarına hedef olan İşcil, Dayı’nın masasına geçerek doğaçlama olarak fakir karakter taklidi yaptı. Dayı ile ortak performansları stüdyodakilere eğlenceli anlar yaşattı.