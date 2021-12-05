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Serdar Ortaç'tan 'borç' isyanı!

Serdar Ortaç borçlarının affedildiğine dair çıkan haberler hakkında konuşarak, "Kim kimin borcunu siliyor bu devirde. 45 milyonluk eve ipotek koydu adamlar. Borcum azaldı. Eşek gibi çalışıyorum" dedi.

Ekleme: 5.12.2021 - 23:05 Güncelleme: 5.12.2021 - 23:07 / Editör: Ozge Selin
Serdar Ortaç'tan 'borç' isyanı!
Serdar Ortaç ve 2019 yılında boşandığı eşi Chloe Loughnan arasında yaşanan nafaka sıkıntısında, sular durulmuyor.

İstanbul'a gelen Chloe Loughnan, eski eşi Ortaç hakkında konuşmuş ve dikkati çeken açıklamalar yapmıştı.

Bu açıklamaların ardından konuşan Ortaç, 'Chloe geldi ama hiç görüşmedik. Eve hiç gelmedi.' dedi.

Borçlarının silindiğine dair çıkan haber hakkında da konuşan şarkıcı, isyan etti.

Ortaç borçlarının silinmediğini ancak çalıştığı için gittikçe azaldığını söyledi.

'EVİME HACİZ KOYDU DAHA NE DİYEYİM'

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'ın evine icara gönderdiğini ve bu duruma çok içerlediğini dile getirdi.

Ortaç, ''Gelişmeleri basından takip ediyorum. Geldi ama hiç görüşmedik. Eve hiç gelmedi. Diyaloğumuz yok.

Evime haciz koydu daha ne diyeyim. O konuda da az bir yolumuz kaldı. Kapatıyoruz inşallah.'' dedi.

'KİM KİMİN BORCUNU SİLİYOR'

Borçlarının affedildiğini dair çıkan haberler hakkında da konuşan Serdar Ortaç şunları söyledi;

'Serdar'ın borçları affedildi diyorlar. Hayır. Evim vardı ipotek ettirdim. Krediyi bu şekilde kullandım. Ahmet'e, Mehmet'e ne muamele yapılıyorsa, o yapıldı. Neymiş Serdar Ortaç'ın borçları silinmiş.

Kim kimin borcunu siliyor bu devirde. 45 milyonluk eve ipotek koydu adamlar. Bir kere Serdar'ın nesi var ki affedilecek? Ne özelliği ne ayrıcalığı var? Serdar kim ki? Borcum azaldı. Eşek gibi çalışıyorum.'

'BİRAZ FAZLA PARA İSTEDİK'

Ortaç Kıbrıs'taki programının iptal olmasıyla ilgili, '2021 benim için berbat geçti. 2020 ve 2021 artık bitsin. Virüs artık tamamen hayatımızdan çıksın. Yeni yıla Kıbrıs'ta girecektik ama sanırım biraz fazla para istedik.

Ücretimiz karşı tarafa biraz fazla geldi ve daha hesaplı bir gece yapmaya karar verdiler. Biz bunun yerine Batum'a gideceğiz.' dedi.
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