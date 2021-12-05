Seda Sayan'dan Safiye Soyman'a olay yorum!

Son zamanlarda yaptığı değişimlerle adından söz ettiren Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yıllar önce kullandığı dört farklı saç modelini paylaşarak "Sizce hangisi?" diye sordu. Soyman'ın yakın arkadaşı Seda Sayan ise yaptığı yorumla herkesi kırdı geçirdi.

Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın fikirlerini alarak estetik operasyonlar yaptıran şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. İmaj değişikliği yapmak isteyen şarkıcı, takipçilerine fikrini sormak isteyince Seda Sayan'dan yorum gecikmedi.SEDA SAYAN KIRDI GEÇİRDİAktif olarak kullandığı Instagram hesabından yıllar önce kullandığı dört farklı tarzda olan saç modellerini paylaşan Safiye Soyman, 'Sizce hangi saç modelini kullanmalıyım?' diye sordu.Kısa sürede binlerce yorum alan Soyman'a en güldüren yorum da arkadaşı Seda Sayan'dan geldi. Arkadaşının paylaştığı saç modellerini beğenmeyen Sayan, 'Beşinciyi kullan Safiye' diyerek kahkaha emojileri koydu.SEDA ISRAR ETTİ, BIÇAK ALTINA YATTISafiye Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın ısrarlarına dayanamayarak, ameliyat masasına yattığını söylemişti.Sayan, olayın perde arkasını şu sözlerle anlatmıştı:'Zaten Miami çok sıcak. Safiye menopozdan sonra çamaşır giymeyi sevmiyordu, sıcaktan terliyordu. ‘Hemen şunları küçülttür. Ağzıma girecek, kocaman kocaman' dedim. Safiye beni dinledi.'