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Öykü Gürman'dan sahnede ilan-ı aşk!

Sahnede şarkı söylerken sevgilisi Fatih İçmeli'nin kendisini izlediğini gören Öykü Gürman, şarkıyı sevgilisine armağan ederek ilan-ı aşk etti.

Ekleme: 5.12.2021 - 10:16 Güncelleme: 5.12.2021 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Öykü Gürman'dan sahnede ilan-ı aşk!
Şarkıcı Öykü Gürman, konserlerle dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Son performansında sahnede konser veren Öykü Gürman, dinleyicileri heyecanlandıran samimi anlar yaşanmasına neden oldu.

Performansını dinlemeye gelen sevgilisi ve aile üyelerine sahneden seslenen Öykü Gürman, sevgilisinin kendisini izlediğini görünce şarkısını yarıda kesti.

'DUR BİR İLAN-I AŞK EDEYİM'
Mor Salkımlı Sokak isimli şarkısını seslendirdiği sırada iş insanı sevgilisi Fatih İçmeli'yle göz göze gelen Öykü Gürman, 'Fatih, aşkım, ay eniştenize bir alkış. Utanma, dayımlardan utandı dur. Ay şarkının ortasında da Öykü, yaptın yapacağını. Dur bir ilan-ı aşk edeyim. Aşkım seni çok seviyorum.' dedi.

'ALLAH RAZI OLSUN SENDEN'
Dinleyicilerin de gülerek takip ettiği anlarda Öykü Gürman şarkıyı sevgilisine armağan ederek söylemeye devam etti ve 'Allah razı olsun senden.' ifadelerini kullandı.

O anlar, bir dinleyicinin kamerasına yansıdı.


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