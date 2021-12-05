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Leyla ile şekerleme saati!

Kısa bir süre önce anne olan Bergüzar Korel, anne-kız pozunu Instagram hesabından yayınlandı. Korel paylaştığı fotoğrafın altına, "Ufak bir şekerleme..." notunu düştü.

Ekleme: 5.12.2021 - 23:07 Güncelleme: 5.12.2021 - 23:16 / Editör: Ozge Selin
Leyla ile şekerleme saati!
Ali ve Han adında iki oğlu olan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, üçüncü kız anne-baba oldu.

Yeniden anne-baba olan çift, kızlarına Leyla adını verdi. 3 Kasım'da kızını dünyaya getiren Korel, Instagram paylaşımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde doğum sürecini paylaşan Korel, yeni bir paylaşım daha yaptı.

Oyuncu aktif kullandığı sosyal medya hesabından, kızı Leyla ile olan karelerini yayınladı.

BERGÜZAR KOREL'DEN ANNE-KIZ PAYLAŞIMI

Bebeğiyle ilk kez anne-kız pozunu Instagram hesabından yayınlayan 39 yaşındaki Bergüzar Korel gönderisine, 'Ufak bir şekerleme...' notunu düştü.

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Korel'in fotoğrafına Esra Erol, Ebru Akel ve Alina Boz gibi ünlü isimler yorum yaptı.

Ünlü oyuncunun anne-kız kareleri, takipçilerinden tam not aldı.




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