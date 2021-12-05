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Kıvanç Tatlıtuğ’dan dudak uçuklatan anlaşma

Baba olmaya hazırlanan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir reklam için kısa süre sonra kameralar karşısına geçecek. Tatlıtuğ’un bu reklamdan 8 milyon TL kazanacağı belirtiliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan dudak uçuklatan anlaşma
Ekleme: 5.12.2021 - 11:01 Güncelleme: 5.12.2021 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Kıvanç Tatlıtuğ’dan dudak uçuklatan anlaşma
Birkaç haftadır üç buçuk aylık hamile eşi Başak Dizer ile birlikte Bodrum'da olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı.

Otomobil tutkusuyla bilinen oyuncunun bu hobisi dünyaca ünlü bir markanın dikkatini çekti.

Dijital reklam için otomobil firmasıyla anlaşan Tatlıtuğ, yakın zamanda kamera karşısına geçecek.

8 MİLYONLUK ANLAŞMA
Hamilelik sürecini eşi Başak Dizer ile gözlerden uzak yaşamaya tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ'un, otomobil firmasından alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Tatlıtuğ, bu reklamdan 8 milyon TL kazanacak.


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