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Hülya Avşar'ın karnındaki dövmenin sırrı!

Dövmeyi çok seven ve vücudunda 13 tane dövmesi olan Hülya Avşar, yıllar önce Kadir İnanır'la rol aldığı filmin setinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası oluşan yara izi için çözümü böyle buldu.

Ekleme: 5.12.2021 - 09:39 Güncelleme: 5.12.2021 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Hülya Avşar'ın karnındaki dövmenin sırrı!
Hülya Avşar, Bulvar Gazetesi’nin 1983 yılında düzenlediği güzellik yarışmasında birinci seçilmişti. Ancak daha önce evlendiği ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı.

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan sinemanın mavi gözlü güzeli, başrolü Kadir İnanır’la paylaştığı, 1984 yapımı 'Yabancı' adlı filmin çekimleri sırasında ölümden dönmüş!

Silahla vurulma sahnesinde karnında kırmızı boyanın olduğu torba uzaktan kumandalı fünyeyle patlatılacak, Avşar bembeyaz gelinliği içinde kanlar içinde kalacakmış.

Set çalışanı barutu olması gerekenden fazla koyunca, ünlü sanatçı karnından ağır şekilde yaralanmış.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır tarafından apar topar hastaneye kaldırılan Hülya Avşar, dokuz saat süren ameliyat sonrası günlerce yoğun bakımda tutulmuş.

Sanatçı, karnında boydan boya uzayan yara izini ilerleyen zamanda dövmeyle kapatmış. Dövmeyi çok seven Avşar kızının 13 tane dövmesi bulunuyor.

İlk evliliğini 1982 yılında henüz 16 yaşındayken Mehmet Tecirli ile yapan Hülya Avşar, 1997'de nikah masasına oturduğu Kaya Çilingiroğlu'ndan 2005'te boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten Zehra adından bir kızları bulunuyor.


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