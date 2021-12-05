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Hazar Ergüçlü'nün paylaşımı kafa karıştırdı!

Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile aralarındaki yaş farkından dolayı gündeme gelen oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Ekleme: 5.12.2021 - 10:23 Güncelleme: 5.12.2021 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Hazar Ergüçlü'nün paylaşımı kafa karıştırdı!
Onur Ünlü (48) ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü'nün (29), geçtiğimiz günlerde 2.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflardaki tektaş dikkatlerden kaçmadı.

Hazar Ergüçlü, parmağındaki tektaş yüzüğe göndermede bulunarak, yoruma kapalı olan ve yaklaşık 50 bin beğeni alan karelerinin altına mücevher emojisi koydu.

Güzel oyuncu, bir röportajında evlilikle ilgili, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur’la konuşuyoruz. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum" demişti.

Uzun süredir birlikte olan ve haklarında çıkan söylentilere karşı mutluluklarını dile getiren ikili, aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle bir dönem sık sık magazin gündemine geliyordu.

FETHİYE'DE AŞKA GELDİLER
Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü çifti, geçtiğimiz yaz Ege koylarında tatil yapmıştı. Rotayı Fethiye’ye çeviren aşıklar, özel iskelesi ve jakuzisi bulunan lüks odalarında görüntülenmişti.

Ergüçlü gün boyu deniz ve güneşin keyfini sürerken, Ünlü tişörtünü çıkarmamıştı. Ünlü oyuncunun iskeleden dubalara kadar gittiğini fark eden Ünlü'nün, "Çok uzaklaşıyorsun, nereye gidiyorsun?” diye Ergüçlü'ye seslendiği duyulmuştu.

Hazar Ergüçlü, deniz keyfi sonrasında iskeleden çıkmıştı. Bir ara sevgilisinin yanına gelen ünlü yönetmen, oyuncuya sarılıp öpücüklere boğmuştu.

İskelede rahat tavırlar sergileyen Ergüçlü, şezlonga uzanıp güneşlenmişti. Sevgilisinin aksine Onur Ünlü’nün ise gün boyu telefon trafiği yaptığı görülmüştü.



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