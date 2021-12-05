Hande Yener'den 'evlilik' açıklaması!

Hande Yener, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.Aracını beklerken gazetecilerin sorularını cevaplayan şarkıcı, ,3 yıldır devam eden ilişkisine yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı.İranlı Misha Michael Mehdikhan ile mutlu bir beraberliği olduğunu dile getiren 48 yaşındaki popçu, evliliğe karşı olduğunu söyledi.Şarkıcı, “Çok güzel giden bir ilişkim var. Hatta yeni bir şarkı yaptık... Aşk yaşıyorum, evlenmeye hiç niyetim yok. Sebebim yok evlenmek için. Çocuğum da var.” dedi.“Zengin koca avında da olmadığıma göre evlenmem için bir sebep yok” diyen Yener, şöyle devam etti:“İnsanlar ya çocuk için evleniyor ya da para için evleniyor. Ben büyük bir aşk göremiyorum ortada kusura bakmasınlar... Aşık olanlara tabii ki saygı duyuyorum.'Evliliğe kapısını kapattığını aktaran Yener, “Ben zaten evlilik konusunda o hatayı bir kere yaptım 20 yıl önce. 20 yılda bir kere evlendim. Bakın nasıl akıllandıysam bir daha yapmıyorum.' diye konuştu.