  • USD: 13,68 - 13,70
  • EURO: 15,45 - 15,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hande Yener'den 'evlilik' açıklaması!

İranlı sevgilisi ile mutlu bir beraberlik yaşadığını söyleyen popçu Hande Yener, “Evlenmeye hiç niyetim yok. Zengin koca avında da olmadığıma göre evlenmem için bir sebep yok” dedi.

Ekleme: 5.12.2021 - 23:03 Güncelleme: 5.12.2021 - 23:04 / Editör: Ozge Selin
Hande Yener'den 'evlilik' açıklaması!
Hande Yener, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Aracını beklerken gazetecilerin sorularını cevaplayan şarkıcı, ,3 yıldır devam eden ilişkisine yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı.

“EVLENMEYE HİÇ NİYETİM YOK”

İranlı Misha Michael Mehdikhan ile mutlu bir beraberliği olduğunu dile getiren 48 yaşındaki popçu, evliliğe karşı olduğunu söyledi.

Şarkıcı, “Çok güzel giden bir ilişkim var. Hatta yeni bir şarkı yaptık... Aşk yaşıyorum, evlenmeye hiç niyetim yok. Sebebim yok evlenmek için. Çocuğum da var.” dedi.

“KOCA AVINDA DEĞİLİM”

“Zengin koca avında da olmadığıma göre evlenmem için bir sebep yok” diyen Yener, şöyle devam etti:

“İnsanlar ya çocuk için evleniyor ya da para için evleniyor. Ben büyük bir aşk göremiyorum ortada kusura bakmasınlar... Aşık olanlara tabii ki saygı duyuyorum.'

“O HATAYI BİR KERE YAPTIM”

Evliliğe kapısını kapattığını aktaran Yener, “Ben zaten evlilik konusunda o hatayı bir kere yaptım 20 yıl önce. 20 yılda bir kere evlendim. Bakın nasıl akıllandıysam bir daha yapmıyorum.' diye konuştu.
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Domuz başı asıp bir de fotoğraf çekildi
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin darbe sorusuna net mesaj: Bedelini ağır öderler
TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan teröristin ölümüne üzülüp taziye mesajı paylaşmış
Başkan Erdoğan'dan Siirt'te önemli mesajlar: Yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız
İstanbul'un birçok noktasında 'koku' paniği! Vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu
Uyuşturucuyla mücadelede gelinen noktayı açıklayan Bakan Soylu: Kimse benden aman dilemesin
5 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Camdaki Kız'ın cani anne Feride'si Nur Sürer'den skandal Selahattin Demirtaş güzellemesi: Demirtaş Türkiye'ye hediye gibiydi
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İYİ Parti güzellemesi yaparken yine rezil oldu
Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
CHP'Lİ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! Kaynak sularını bedelsiz olarak Hamidiye A.Ş.'ye tahsis etmişler
Kılıçdaroğlu CHP mitinginde FETÖ ve sabıka kayıtları bulunan isimler konuşturmuş!
Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunuyor
Türkiye Libya arasında 25 yıllık hasret bitti: İlk gemi İzmir'e geldi
'Reis'i ara' tezahüratları yanıtsız kalmadı! Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı...
Eren Kış-6 operasyonunda PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz
İstanbul'da ekmeğe gizli zam; hem gramajı düşürdüler hem de fiyatı artırdılar
Başkan Erdoğan'dan 'Kadın Hakları Günü' mesajı
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Yargıtay'dan titreyen otomobil kararı

Yargıtay'dan titreyen otomobil kararı

Türkiye'nin siber kalesi: 27 binden fazla saldırı tespit edildi

Türkiye'nin siber kalesi: 27 binden fazla saldırı tespit edildi

AVM savaş alanına döndü: Masa ve sandalyeler havada uçuştu

AVM savaş alanına döndü: Masa ve sandalyeler havada uçuştu

'Anne bunlar beni vuracak' dedi öldürüldü! 22 yaşındaki Ulaş'tan kahreden mesaj

'Anne bunlar beni vuracak' dedi öldürüldü! 22 yaşındaki Ulaş'tan kahreden mesaj

Türkiye savcı Fatmagül Yörük’ü konuşmuştu! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ile geçmişte yaşadığı olay ilk kez ortaya çıktı!

Türkiye savcı Fatmagül Yörük’ü konuşmuştu! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ile geçmişte yaşadığı olay ilk kez ortaya çıktı!