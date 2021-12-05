Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler’in yasak aşk skandalıyla gündem olmuştu! Berdan Mardini’nin yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Gökhan Göz, dün sosyal medyadan paylaşımda bulundu.Gökhan Göz, paylaşımıyla türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile birlikteliğini ilan etti.Göz ile Yelliler, geçtiğimiz aylarda 'yasak aşk' iddialarıyla gündeme gelmiş ve ikili, söylentileri yalanlamıştı.Eski eşi Fatoş Yelliler'in yasak aşk skandalıyla gündeme bomba gibi düşen Berdan Mardini, bu kez de yeni tarzıyla çok konuşuldu.Ceketinin içine herhangi bir şey giymeyen Berdan Mardini, paylaşımının hemen altına, 'Bana yeni fotoğraflar lazım. Valla çekmem lazım ama ben 'bir deneme yapayım' dedim' notunu düştü.43 yaşındaki Mardini'nin yeni imajı, sosyal medya takipçileri arasında da büyük yankı uyandırdı.Takipçiler ünlü türkücüyü Özcan Deniz'e benzetti.Takipçiler, 'Özcan Deniz'in 'Mardin' şubesi!', 'Bir an Özcan Deniz sandım!', 'Edis olmak isterken Özcan Deniz olmuşumdur', 'Özcan Mardini', 'Gerdan Mardini' gibi yorumlarda bulundu.Berdan Mardini'nin yeni tarzına yorum yağdı.Türkücü Berdan Mardini de eski eşinin aşkı ilanından sonra çocukları Ezmira ve Miran ile birlikte objektif karşısına geçti. Bir hayli keyifli olduğu görülen Mardini, gönderisinde, 'Peki bu fotoğraf nasıl? Ben çekmedim. Kalbim, dünyam, her şeylerim... Dünyanın en güzel aşkları...' ifadelerine yer verdi.Göz, bir dönem adının 'yasak aşk' iddialarına karıştığı Fatoş Yelliler ile birlikte yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Fatoş Yelliler de sevgilisinin gönderisine kalp emojilerini eklemeyi ihmal etmedi.Öte yandan geçtiğimiz günlerde 'Söylemezsem Olmaz' programına konuk olan Mardini, eski eşi Fatoş Yelliler tarafından defalarca aldatıldığını belirterek şu açıklamayı yapmıştı:'Takma isimlerle beni defalarca aldattı. Bunlar dokuz yıla dayanıyor, hatalarım olabilir, karşı tarafın da olabilir ama böyle olmaması gerekiyordu. Ben konuşulmasını çok istemedim. Biz de sabır taşı değiliz, utanç duyuyorum.'Türkücü, sözlerine 'Benim derdim çocuklarım. Dosyamız gizli değil. Aldatmanın belgelerini elimde tutuyorum. Ben iddiayla konuşmuyorum' şeklinde devam etmişti.