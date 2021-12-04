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Rihanna'dan hamilelik açıklaması'

Gerçek adı Robyn Fenty olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü isim, hamilelik söylentilerine hayranı aracılığıyla cevap verdi.

Ekleme: 4.12.2021 - 12:48 Güncelleme: 4.12.2021 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Rihanna'dan hamilelik açıklaması'
Gerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları gerek özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Rihanna, birkaç gün önce Barbados'un bağımsızlığını ilan ettiği törene katılmıştı.

KARNINDAKİ ŞİŞLİK DİKKAT ÇEKTİ
Törende ünlü şarkıcı Rihanna'ya da 'Ulusal Kahraman' nişanı verilmişti. Ancak hardal rengi saten bir elbise giyen şarkıcının karnındaki şişlik dikkat çekmişti.

'BEBEK BEKLİYOR' İDDİASI
Akabinde yaklaşık iki yıldır kendisi gibi şarkıcı ASAP Rocky ile aşk yaşayan dünyaca ünlü ismin bebek beklediği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Tüm bu söylentilerin ardından Rihanna, iddialara açıklık getirdi. Barbadoslu şarkıcı, Instagram'da bir hayranına gönderdiği doğrudan mesajda hamilelik söylentilerini açıkça reddetti.

ÜNLÜ ŞARKICIDAN YANIT GELDİ
33 yaşındaki Rihanna, Jen adlı hayranına gönderdiği mesajda söylentileri yalanladı ve medyada hamile olup olmadığı üzerine sürekli söylentiler çıkmasına dikkat çekti.

Ri-Ri "Baby shower'ına gelebilir miyim kız kardeşim!? Doğru mu değil mi bilmiyorum ama güzel bebeklerin olacak" diyen hayranına, "Dur" İlk 10 baby shower'a gelmedin ki! Size kalsa ben her yıl hamileyim" diye cevap verdi.
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