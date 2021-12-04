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İki ünlü oyuncunun nefret ilişkisi!

Rol aldıkları projelerin ardından ünleri Türkiye sınırını aşan ve İtalya'da hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Kerem Bürsin ile Can Yaman hakkında iddialar gündeme geldi. İki ünlü oyuncunun birbirinden nefret ettiği ileri sürüldü.

Ekleme: 4.12.2021 - 12:24 Güncelleme: 4.12.2021 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
İki ünlü oyuncunun nefret ilişkisi!
Demet Özdemir'le rol aldığı Erkenci Kuş dizisi ile Can Yaman, Hande Erçel'le başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı ile Kerem Bürsin'in yıldızı daha da parladı. Ülke sınırlarını aşan ünleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Can Yaman ile Kerem Bürsin İtalya'da çok sevilen Türk oyunculardan oldu.


İtalyan magazin sitesi Velvet Gossip'in haberine göre; Türk televizyonunun sevilen iki ismi Can Yaman ile Kerem Bürsin'in arası çok bozuk. Erkenci Kuş dizisi ile Can Yaman İtalyanların gözbebeği oldu.


Kerem Bürsin de Sen Çal Kapımı dizisinin İtalya'da yayınlanıp popüler olmasıyla İtalyan basınında sık sık yer almaya başladı.

İki ünlü oyuncunun birbiriyle anlamadığı ve nefret ettikleri iddiası İtalyan basınında ilk sırada yerini aldı.


Bir diğer iddiaya göre Kerem Bürsin'in İtalya'da kadınların yeni gözdesi olmaya aday olması Can Yaman'ın İtalya'daki popülerliği sarstığı ve yerinden etmeye kalkıştığı da gündemde.

Can Yaman ile ilgili görüşleri sorulduğunda Kerem Bürsin, "Can Yaman ile bir sorunum yok o da benimle aynı fikirdedir. Ülkemizden isimlerin yurt dışında tanınma başarısı bir tek kişinin değil hepimizin başarısıdır" demişti.

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