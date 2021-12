Galada el ele poz verdiler!

Nicole Kidman, 10 Aralık'ta vizyona girecek olan Being the Ricardos filminin galasında başrolünü beraber üstlendiği Javier Bardem ile el ele kameraların karşısına geçti.

Aşkın Büyüsü, Kırmızı Değirmen gibi filmleriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Nicole Kidman bu kez yeni filmi olan Being the Ricardos ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.KAMERALARIN KARŞISINA EL ELE GEÇTİLERKidman, başrollerini paylaştığı Javier Bardem ile New York'taki filminin galasına katıldı.54 yaşındaki güzel oyuncunun Bardem ile el ele verdiği pozlar görenleri şaşırttı.Oscar'lı oyuncu Kidman ve 52 yaşındaki İspanyol oyuncu Bardem'in kırmızı halıdaki gülüşmeleri gözlerden kaçmadı.FİLM 10 ARALIK'TA SINIRLI SAYIDA VİZYONA GİRECEKAyrıca galaya filmin kadrosundaki JK Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat ve Jake Lacy ile filmin senaristi ve yönetmeni Aaron Sorkin de katıldı.Being the Ricardos, ABD’de 10 Aralık’ta sınırlı sayıda salonda vizyona girdikten sonra, 21 Aralık’ta Amazon Prime’da yayınlanacak.Film, 1950'li yıllarda Amerikan televizyonlarının en çok izlenen ikililerinden Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın hayat hikayesini konu ediyor.I Love Lucy televizyon dizisinin başrolünde yer alan komedyenler Lucille Ball ile Desi Arnaz'ın kariyer yolculuğunun yanı sıra özel yaşamlarına da odaklanılan filmde, çiftin kariyerlerinin ve ilişkilerinin nasıl sona erdiği de anlatılıyor.