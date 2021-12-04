  • USD: 13,68 - 13,70
  • EURO: 15,45 - 15,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

​Alişan'dan sevenlerine müjde!

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümü ile zor günler geçiren Alişan, setlere geri döndü. Ünlü türkücü sevenlerinin karşısına çıkmak için gün sayarken, sosyal medya paylaşımları heyecanlandırdı.

Ekleme: 4.12.2021 - 01:47 Güncelleme: 4.12.2021 - 01:48 / Editör: Ozge Selin
​Alişan'dan sevenlerine müjde!
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan ve ailesi, oldukça zor günler geçirdi.

Ünlü türkücüye bu sürede eşi Buse Varol en büyük desteği verirken, geçtiğimiz günlerde boşanma haberleri çıkmıştı. Çift boşanma haberlerini yalanlayarak, evliliklerinde bir sorun olmadığını ve Varol'un yeniden ekranlara döneceğini duyurdu.

Buse Varol'un hayranları ekrana dönmesini sabırsızlıkla beklerken, eşinden önce Alişan bir sürpriz yaptı.

Son olarak kadrosuna Volkan Demirel'in eşini katan TRT'nin sevilen dizisi Seksenler ekibi, Alişan'ı konuk oyuncu olarak ağırlayacak. Ünlü türkücünün hangi karakteri canlandıracağı henüz belli değil. Ancak setten gelen kareler, sevenlerini heyecanlandırdı.

'Pegasus' skandalı büyüyor! Apple'dan açıklama: Uyardık...
Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Made in Turkey' ibaresi kaldırıldı
Koronavirüse karşı yeni ilaç umudu: Faz-2 çalışması tamamlandı
CHP’li Belediyesi'nden takvim skandalı!
Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanlarının 20 yıla kadar hapsi istendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Uluslararası toplum mülteci krizinde sınıfta kaldı
İYİ Parti'ye İzmir'de şok! Topluca istifa edip MHP'ye katıldılar
Ukrayna tarih verdi! Rusya büyük saldırıya hazırlanıyor
Meral Danış Beştaş: Abdullah Öcalan'ın barış getireceğini biliyorsunuz
Bakanlık resmen duyurdu! Milyonlarca liralık destek hesaplarda! Kime ne kadar destek sağlanacak? Son dakika açıklaması geldi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABD Başkanı Biden'dan 'Putin' açıklaması: Daha ileri gitmemesi için çalışıyoruz
CANLI I Kasımpaşa - Beşiktaş maçı
Belçika'da OMICRON alarmı! Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı
Balıkesirli vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu: Koşturacağım senin için
3 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: İran'ı karıştıracak 'ihanet' iddiası! MOSSAD dev tesisi onlara patlattırmış
Başkan Erdoğan Putin'le görüştü
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan milli deniz topuyla dalga geçti: Tenis topu değil di mi?
Kadıköy’de kilise provokasyonu: 3 şüphelinin 1'er yıl hapisleri istendi!
Taliban, evlilik ve miras konularında kadınlara yönelik yeni kararları ilan etti!

Taliban, evlilik ve miras konularında kadınlara yönelik yeni kararları ilan etti!

Bir ülke daha SİHA alacak! 'SİHA'lar kendini kanıtladı' diyerek duyurdular!

Bir ülke daha SİHA alacak! 'SİHA'lar kendini kanıtladı' diyerek duyurdular!

Hamburger sandılar balık çıktı! Sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor...

Hamburger sandılar balık çıktı! Sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor...

Aralık 2021 kira artış oranı belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Aralık 2021 kira artış oranı belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

3 çocuk, galericilerin korkulu rüyası oldu! Ordu'dan araba çalıp İstanbul'da gezdiler

3 çocuk, galericilerin korkulu rüyası oldu! Ordu'dan araba çalıp İstanbul'da gezdiler

Sivilce sıkmak doğru mu? Sizin de başınıza gelebilir! Ordu Ünye'de 2 yıl önce göbeğindeki sivilceyi sıktı felç kaldı

Sivilce sıkmak doğru mu? Sizin de başınıza gelebilir! Ordu Ünye'de 2 yıl önce göbeğindeki sivilceyi sıktı felç kaldı