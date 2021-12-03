Yılbaşı rekorunu Sibel Can kırdı! Bakın ne kadar alacak

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl yılbaşında sahne alamayan ünlü isimler 2022'ye az bir zaman kala konser programlarını ayarladı. Ünlü isimlerin talep ettiği konser ücretleri 900 bin - 1 milyon TL olurken Sibel Can'dan rekor geldi.Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Sibel Can'a yılbaşı galası için 2.5 milyon TL teklif edilmiş. İlk program için 1 milyon TL alan sanatçı, 11 Aralık'ta yeniden sahnede olacak. Bu program için de 1 milyon TL alacak olan Can, üç gecelik sahne için toplamda 4.5 milyon TL alarak rekora imza atıyor.