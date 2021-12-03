Yılbaşı rekorunu Sibel Can kırdı! Bakın ne kadar alacak
Yılbaşı yaklaşırken ünlü isimlerin sahne alacakları mekanlar ve talep ettikleri ücretlerde ortaya çıkmaya başladı. Sibel Can'a yılbaşı galasında sahne alması için 2,5 milyon TL teklif edildiği iddia edildi.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl yılbaşında sahne alamayan ünlü isimler 2022'ye az bir zaman kala konser programlarını ayarladı. Ünlü isimlerin talep ettiği konser ücretleri 900 bin - 1 milyon TL olurken Sibel Can'dan rekor geldi.
2,5 MİLYON TL TEKLİF
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Sibel Can'a yılbaşı galası için 2.5 milyon TL teklif edilmiş. İlk program için 1 milyon TL alan sanatçı, 11 Aralık'ta yeniden sahnede olacak. Bu program için de 1 milyon TL alacak olan Can, üç gecelik sahne için toplamda 4.5 milyon TL alarak rekora imza atıyor.