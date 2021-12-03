İlyas Salman vasiyetini açıkladı

Türk sinemasının önemli isimlerinden İlyas Salman, Magazin Noteri YouTube kanalına konuk oldu.Salman, programda Ali Eyüboğlu ve Seher Kılıç'ın sorularını yanıtladı.Salman'a toplumda ateist olarak tanındığını hatırlatıldı ve vasiyeti olup olmadığı soruldu.'NE İMAM GELECEK NE ALEVİ DEDESİ'Ölümünün ardından yapılmasını istediklerini anlatan Salman, 'Vasiyetim şöyle; başıma ne alevi dedesi ne sünni hocası gelecek. Ne haham gelecek ne papaz gelecek. Gelmesin dedim.' dedi.'ŞİİRLERLE ŞARKILARLA UĞURLAYACAKLAR'Salman, öldükten sonra arkadaşlarının, yoldaşlarının toplanacağını ve kendisini türküler şarkılar ve şiirlerle uğurlayacaklarını söyledi.'YIKANMADAN GÖMÜLECEĞİM'Nasıl gömülmek istediğini de tarif eden ünlü oyuncu, 'Ve yıkamayacaklar beni, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle ölmüşsem o elbiseyle gömüleceğim.' diye konuştu.