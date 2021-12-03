Güzellikleriyle büyülediler!

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşi Tutku Bayat'ın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve mesajla kutladı.Tuğçe Bayat, kardeşi ile yer aldığı fotoğrafların altına 'Sensiz yapamayacaklarım sıralı tam listeyi buraya yazardım ama tek gönderiye sığmayacak gibi… İyi ki doğdun, iyi ki varsın… Seni çok seviyorum' notunu düştü.İki kardeşin benzerlikleri 'ikiz gibiler' yorumlarına neden oldu. Fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.Bayat daha önce de bir takipçisinin 'Ben ikizimle bu kadar benzemiyorum' yanıtını paylaşan Zeynep Tuğçe Bayat, 'Bizi ikiz sanıyorlar ama değiliz' ifadelerini kullanmıştı.