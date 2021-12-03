Demet Özdemir elbisesine servet ödedi!

Şarkıcı Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir, ilişkisi kadar tarzıyla da konuşulmaya devame diyor.Tercih ettiği kıyafetlerle gündeme gelen ve her defasında bonkörlüğünü konuşturan Özdemir, geçtiğimiz gün siyah elbisesiyle hayranlarının karşısına çıktı.Demet Özdemir'in tercih ettiği dünyaca ünlü markaya ait siyah elbisenin fiyatı dudak uçuklattı.Markanın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Demet Özdemir'in siyah elbisesinin fiyatı yaklaşık olarak 25 bin 500 TL.