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Buse Varol'dan 'üçüncü çocuk' açıklaması!

Şarkıcı Alişan (45) ile mutlu bir evlilik sürdüren, iki yaşında Burak ve on aylık Eliz adında iki çocukları olan oyuncu Buse Varol (31), üçüncü çocuk ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Buse Varol'dan 'üçüncü çocuk' açıklaması!
Ekleme: 3.12.2021 - 12:05 Güncelleme: 3.12.2021 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Buse Varol'dan 'üçüncü çocuk' açıklaması!
2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci çocukları Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.

Modacı Hakan Akkaya'nın 2022 koleksiyonu, önceki akşam Tersane İstanbul'da gerçekleşen defileyle tanıtıldı. Geceye katılan Alişan'ın oyuncu eşi, 'Hakan'ın yaptığı defileler acayip güzel olduğu için çok merak ediyorum' dedi.

Yeni bir işe başlayacağını belirten 31 yaşındaki güzel, 'Dizi olacak, detay veremiyorum. Benim daha önce oynamadığım bir karakter olacak' ifadelerini kullandı.

'EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM'
Varol, basın mensuplarının 'İki çocukla zorlanmayacak mısınız?' sorusuna, 'Deneyeceğim, bilmiyorum' yanıtını verdi. Eşi Alişan'ın kendisini desteklediğini vurgulayan oyuncu, 'Üç sene ara verdim, o da en büyük destekçim' dedi.

Ayrıca üçüncü kez anne olmak istediğini de dile getiren Buse Varol, '5-6 sene sonra olacak şekilde üçüncü çocuğu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'SAÇMA HABERLER'

Alişan, eşi Buse Varol ile boşanacakları yönünde çıkan dedikodular üzerine geçtiğimiz günlerde 'teve2 Magazin Masası' programına telefonla bağlanmıştı.

Ünlü şarkıcı, 'O kadar fazla magazin sitesi var ki anlatamam. Oturdukları yerden bir şey çıkarıyorlar. O haber yürüyor gidiyor. Sosyal medyada yayılıyor, önünü alamıyorsun. İki kişi inanıyor, sonra da çığ gibi büyüyor. Herkes hakkında böyle saçma haberler çıkıyor' sözleriyle tepki göstermişti.

Alişan, eşi Buse Varol ile çekilen bir fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle sosyal medyada paylaşmıştı. Buse Varol da fotoğrafı alıntılayarak, 'Canım kocam' notunu düşmüştü.

'EŞİM, AİLEM ÇOK ÜZÜLÜYOR'
Alişan, 'Kendimi toparlamaya çalışıyorum derken bu haberlerle uğraşıyorum. Eşim, ailem, herkes çok üzülüyor bu haberlere. Yalan haberi yalanlamak beni gerçekten üzüyor. Böyle bir şey yok. Bunun olmadığını çıkıp söylemek, bu acım varken üzüyor' ifadelerini kullanmıştı.
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