Aslıhan Gürbüz'e tacizci şoku!

Yer aldığı her projede başarılı bir performans sergileyen ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, adından sıkça bahsettirmeyi başarıyor.'Yahşi Cazibe' dizisiyle başarılı bir çıkış yakalayan yetenekli oyuncu ardından 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.Dizinin final yapmasıyla bir süre ekranlara ara veren Aslıhan Gürbüz, reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin kadroda dahil oldu. Başarılı oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.'NİYE İNSANLARA MUSALLAT OLUYORSUN'Her paylaşımıyla büyük bir beğeni toplayan Gürbüz, geçtiğimiz günlerde yaşadığı taciz olayıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bir şahsın ünlü oyuncunun arkadaşlarının sosyal medya hesaplarını hack'leyerek kendisine ulaşmaya çalıştığı açıklayan oyuncu,'Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun? Ben mesajları okumadan siliyorum boşa uğraşıyorsun' dedi.Doğa ve havanlara olan sevgisiyle tanınan oyuncu, uzun zaman önce İstanbul'u terk ederek Ege'ye yerleşti.Sık sık taciz olaylarına maruz kalan Gürbüz, kendisine gelen bir mesajı sosyal medya hesabından 'Biz susmayacağız, siz adam olacaksınız' şeklinde not düşerek ifşa etti.İfşa olduğunu gören şahsın 'Dikkat çekmek için yazdım' cevabına sessiz kalmayan ünlü isim, 'Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil' şeklinde cevap vererek tepkisini sürdürdü.