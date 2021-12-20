  • USD: 16,34 - 16,37
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Koray Avcı'nın takipçisine cevabı olay oldu!

Karadeniz müzikleriyle tanınan Koray Avcı, "Bu adamı herkes çok çabuk unuttu" diyen takipçisine verdiği cevap karşısında tepkilerle karşılaştı.

Ekleme: 20.12.2021 - 00:09 Güncelleme: 20.12.2021 - 00:14 / Editör: Ozge Selin
Koray Avcı'nın takipçisine cevabı olay oldu!
Yıllar önce sokak şarkıcılığı yapan ve sonra yıldızı parlayan Koray Avcı, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden 31 yaşındaki Avcı, bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.

Verdiği cevaptan dolayı eleştirilen şarkıcı için peş peşe paylaşımlar yapılmaya başlandı.

'BİRİ ŞUNA KAÇ KONSER VERDİĞİMİZİ SÖYLESİN'

Koray Avcı, 'Bu adamı herkes çok çabuk unuttu abi ben hala dinliyorum. Bir numaralı fanıyım' diyen takipçisine 'Biri şuna yılda kaç konser yaptığımızı falan söylesin. Ve o konserlerde biletlerin tükendiğini... Dünya sahnelerine çıktığımızı da bilmez şimdi' cevabını verdi.

CEVABI TEPKİ ÇEKTİ

Şarkıcının verdiği cevapta 'Şu' demesinden rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı da peş peş paylaşımlar yaparak Avcı'ya tepki gösterdi.

Şarkıcı için 'Sana sevgisini gösteren insana 'şu' diye cevap vermişsin' ve 'Herkes sanatçı olamıyor' gibi yorumlar yapıldı.

'YAPTIĞIM İŞ BENİ ŞEKİLLENDİRMİYOR'

Konuyla ilgili başka bir takipçisi, 'Bravo (şuna) ne güzel bir sanatçı cevabı verdin…' paylaşımı yaptı.

Paylaşıma yanıt veren Avcı, tepki çeken sözlerine ilişkin şunları yazdı: 'İşime, hayatıma, görüşlerime ve hatta canı istediğinde her haltı yazan insanlara verecek cevabım bu, şu, o ya da mahkeme! Sanatçılık ya da başka hangi meslek olursa olsun. Yaptığım iş beni şekillendirmiyor arkadaşlar. Ben yaptığım işi şekillendiriyorum bir şekilde.'
MÜSİAD’dan Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına uğrayan İHA kameramanı Ahmet Demir, o anları anlattı
Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Benden başka bir şey beklemeyin
Mehmetçik kar altında görevinin başında!
CHP'li İBB'nin onarmadığı arızalı üst geçit asansörü engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı!
Yılın son Kabine Toplantısı yapılacak! İşte masadaki konular
19 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Bakan Koca'dan şiddete maruz kalan hekim açıklaması!
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan tepki çeken hareket! Canlı yayında ses teknikerini tokatladı
Başkan Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu! 'Enflasyon yine inecek'
Bitmeyen yok çalışması: Cadde çamur deryasına döndü! CHP’li Bakırköy Belediyesi’ne tepkiler artıyor
Asgari ücret 2022’nin ardından sırada emekli ve memur zammı var! İşte emekli ve memur maaşları için yeni hesaplar
İzmir Kınık’taki maden faciasından yaralı kurtuldu! Dehşet anlarını anlattı: Ayağım yerden kesildi
AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları'na hitap etti
Alman polisi Grup Yorum 'un konserini bastı
Bakan Bilgin'den flaş açıklama: 4 bin 250 liranın içerisinde AGİ var! Emekli zammı
Dünya New York Times’ın ABD ifşasını konuşuyor! İşte Pentagon’un gizli belgeleri! Dikkat çeken Türkiye detayı
Türkiye'nin gözü kritik Kabine'de! Memur ve emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Omicron için ek tedbirler alınacak mı?
Bilim Kurulu Üyesinden TURKOVAC açıklaması: Bizim için en büyük avantaj...
FETÖ’CÜ hainden helvalı tehdit: 'Şimdiden yiyin sonra fırsatınız olmayabilir!’
Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Fatih Terim'den Zorbay Küçük için şok sözler! TFF ve MHK'ye seslendi

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Fatih Terim'den Zorbay Küçük için şok sözler! TFF ve MHK'ye seslendi

Dikenleri zehirli eti pek lezzetli: Kilosu 150 lirayı buluyor yok satıyor

Dikenleri zehirli eti pek lezzetli: Kilosu 150 lirayı buluyor yok satıyor

Avrupa'nın talip olduğu test kitini denediler

Avrupa'nın talip olduğu test kitini denediler

Maymunların intikamı ağır oldu! 1 maymuna karşı 250 köpek yavrusu...

Maymunların intikamı ağır oldu! 1 maymuna karşı 250 köpek yavrusu...

Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor