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'Gereksiz yorumlara sessiz kalamıyorum'

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, önceki gün Maltepe Cadde AVM'nin açılışına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altuğ, sosyal medyadan aldığı yorumlarla ilgili konuştu.

Ekleme: 20.12.2021 - 10:08 Güncelleme: 20.12.2021 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
'Gereksiz yorumlara sessiz kalamıyorum'
Güneşli havaların insanı olduğunu belirten Pınar Altuğ, katıldığı Maltepe Cadde AVM'nin açılış töreninde, "Yağmurlu havalarda beni dışarıda göremezsiniz. Ben güzel havaların, güneşli havaların insanıyım" ifadelerini kullandı.

"KARAVAN ALDIK"
Pandemiden dolayı yurt dışı seyahati yapmadığını ifade eden oyuncu, "Karavan aldık, dilediğimiz gibi geziyoruz. Hatta yılbaşını da karavanımızda geçireceğiz" diye konuştu.

Hırslarının olmadığını belirten Altuğ, "Yıllardır bu sektörün içindeyim. Kimseyle yarış halinde olmadım. Hep kendim için yaşadım, o yüzden hırslarım hiç olmadı" dedi.

"GEREKSİZ YORUMLAR ALIYORUM"
Sosyal medyada evliliğiyle ilgili yapılan eleştiriler hatırlatılan oyuncu, "Birlikteliğimizde 15 yılı geride bıraktım hâlâ gereksiz yorumlar alıyorum. Boyum kadar kızım var neredeyse ama böyle gereksiz yorumlara sessiz kalamıyorum" şeklinde konuştu.

Üzerine giydiği kürk sorulan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, "Vallahi sahte. Allah korusun. Ben gerçek bir kürk giymem" ifadelerini kullandı.

YILLAR ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Öte yandan 1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda yıllar öncesine ait bir fotoğrafını, "Madem perşembe o zaman #tbt" notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı.

Bir takipçisi ise oyuncuya, "TBT'lerden vazgeç artık. Takıntılı oldun yaş aldıkça. Bugününü yaşa. Sen bugünün resimlerini sergile. Boş ver geçmişi. Evet güzeldin, gençtin ama bitti gitti. Şu anda çok güzelsin. Bugünü yaşa. TBT ile yeni kuşak ilgilenmez. Ee biz de zaten biliyoruz, salla" yorumunu yapmıştı.

"CANIM NE İSTERSE O FOTOĞRAFI KOYARIM"
Ünlü oyuncudan takipçisine yanıt gecikmemiş, Altuğ, "Şöyle yapalım: Ben canım ne isterse koyayım, siz bakmayın? Salla!" ifadelerini kullanmıştı.

'Gereksiz yorumlara sessiz kalamıyorum'
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