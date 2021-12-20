Aslı Enver ile Sarp Batur ayrıldı!

Aslı Enver’in Sarp Batur’la ilişkisi, anne olma arzusu nedeniyle sona erdi. Batur’un, daha önce dokuz yıl evli kalıp boşandığından ve bir çocuk sahibi olduğundan yeniden evlenmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.Aslı Enver, 2012 yılında meslektaşı Birkan Sokullu ile evlenmiş, ancak çift üç yıl sonra boşanmıştı. Daha sonra Murat Boz’la aşk yaşayan güzel oyuncu, ünlü şarkıcının da evliliğe yanaşmaması nedeniyle hüsrana uğramıştı.Sarp Batur’la ilişkisinde bir gelecek göremeyen Enver’in, üzülerek ayrılık kararı aldığı konuşuluyor. Kararın ardından Enver, moral bulmak için kasım başında kız kardeşi Anıl Enver’le birlikte Meksika’ya tatile gitti.Erkek kardeşi Akın Enver’ın, eşi Maria Isabel Barriga Ortega ile birlikte yaşadığı Meksika’da tatil yapan güzel oyuncu, hem dinlendi hem de yeğeni Liya ile vakit geçirerek, annelik özlemini giderdi.