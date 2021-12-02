Nilgün Belgün'den şoke eden ihanet itirafı!

Daha önce üç kez nikah masasına oturup boşanan Nilgün Belgün, son evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyledi.Bir magazin programına telefonla bağlanan ünlü oyuncu, canlı yayınında ihanetin detaylarını anlattı.68 yaşındaki oyuncu, "Her eşimle aşık olarak evlendik. İlk evliliğimde birimiz 18, birimiz 20 yaşındaydık. Evlenmek için çocuktuk daha, götüremedik haklı olarak. İkincisinde eşim işimi istedi, büyü bozuldu ve yürümedi" ifadelerini kullandı.'ALDATILDIM'Aldatıldığını belirten ünlü sanatçı, şunları söyledi: "Üçüncü evliliğimde aldatıldım. Gözümün önünde oldu bütün olaylar. Arkadaş grubuyduk ve her yere birlikte gidip geliyorduk. Bu arkadaş grubundan biriyle beni aldattı ve evliliğimiz bu sebeple bitti. Maalesef arkadaşımdı aldattığı kişi. Aştık bu konuları, unuttuk, düşmanlığım yok"İDEAL ERKEĞİ ANLATTIİlişkilerdeki ideal erkeği anlatan Nilgün Belgün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok gülen, çok sosyal erkekler iyi koca olmuyor. Erkek ne kadar suratsızsa o kadar dürüst oluyor, suratsız erkekler daha iyi koca oluyor"NE OLMUŞTU?Belgün bir başka programda ise "Evlilik mi bekarlık mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti.Evliliğe gerek olmadığını, evliliğin iki insanı bağlayan bir sözleşme olduğunu söyleyen Nilgün Belgün, "Evlilik insanın doğasına aykırı!" diyerek yeni bir tartışma yaratmıştı. Daha önce 3 kez evlenip boşanan Nilgün Belgün, evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu iddia etmişti.Nilgün Belgün açıklamasında, "Evlilik insan doğasına aykırı. Çünkü iki tane birbirini hiç tanımayan, geçmişlerini bilmeyen insanı ve onların ailelerini de bir arada tutuyorsunuz. O iki insan bir evin içerisinde kapanıp kalıyor. Kendi özgürlükleri olmuyor" demişti.