Mine Koşan'dan kötü haber!

Bir süredir hasta olan şarkıcı Mine Koşan, sosyal medyadan kötü haberi duyurdu. PCR testinin negatif çıktığını belirten Koşan, zatürreye yakalandığını şu sözlerle duyurdu:"2-3 gündür yaşadığım şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı sebebiyle doktoruma başvurdum. Çok şükür PCR testim negatif çıktı. Zatürre başlangıcı teşhisi konuldu. Evde tedavim devam ediyor ve dinleniyorum...4 Aralık Cumartesi, Küba Dragos programımı doktorumun da izin vermemesi ve biraz daha dinlenmem gerektiği dolayısıyla siz değerli gönül dostlarımdan özür dileyerek ertelemek zorunda kaldım.Sağlık her şeyden önemli. Affınıza sığınıyorum. Belirlenen yeni tarihte görüşmek dileğiyle..."