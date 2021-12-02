Kubilay Aka'dan Miray Daner itirafı!

Ünlü oyuncu Kubilay Aka ve meslektaşı Miray Daner 2019 yılının Ağustos ayında 2.5 yıllık ilişkilerini noktalama kararı aldı. Aldatma nedeniyle ilişkileri bittiği konuşan ikili geçtiğimiz günlerde düzenlenen 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde pişti oldu. Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin ile ödül törenine katılırken Aka, eski sevgilisi ile göz göze gelmemeye çalıştı.Erkan Kolçak Köstendil'in "12 Numaralı Adam" adlı tiyatro oyunundan çıkarken objektiflere yansıyan Aka, Daner ile karşılaşması hakkında açıklamalarda bulundu."MİRAY İLE DÜŞMAN DEĞİLİZ"Aka, "Sonuçta Miray ile aynı sektördeyiz. Profesyonel insanlarız. Yazıldığı gibi törende yüz yüze gelmedik. Çok büyük bir salondu. Eğer yüz yüze gelseydik selamlaşırdık. Sonuçta medeni insanlarız. Miray ile düşman değiliz" şeklinde konuştu."Miray Daner ile aynı projede yer alır mısınız?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu, "Projeye bağlı" cevabını verdi.