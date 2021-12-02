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Hazal Türesan'ın panik anları!

Sojn olarak 'Yalancı' dizisinde 'Yasemin' karakterine hayat veren Hazal Türesan, önceki akşam Etiler'de bir AVM'de objektiflere yansıdı. Bir arkadaşıyla alışveriş yapan oyuncu, görüntülendiğini fark edince panikledi.

Ekleme: 2.12.2021 - 10:16 Güncelleme: 2.12.2021 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Hazal Türesan'ın panik anları!
Daha önce 'Kara Para Aşk', 'Mucize Doktor', 'Bir Başkadır', 'Yalancı' gibi dizilerde rol alan Hazal Türesan, önceki akşam Akmerkez'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

ERKEK ARKADAŞI HIZLICA UZAKLAŞTI
Bir arkadaşıyla alışveriş yapan 36 yaşındaki oyuncu, görüntülendiğini fark edince panik oldu. Erkek arkadaşı da hızlıca Hazal Türesan'ın yanından uzaklaştı.

"ARKADAŞIM" DEDİ
Bunun üzerine muhabirler, ünlü oyuncuya; "Beyefendi sevgiliniz mi?" diye sordu. Türesan, "Arkadaşım" cevabını verse de ısrarlı sorular karşısında gülmekle yetindi.

BİTEN DİZİSİ HAKKINDA KONUŞTU
Yanındaki kişinin adını vermek istemeyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda ekran yolculuğu son bulan 'Yalancı' dizisiyle ilgili açıklama yaptı.

İngiliz yapımı 'The Liar' adlı diziden ülkemize uyarlanan; başrollerini Salih Bademci ile Burçin Terzioğlu'nun paylaştığı 'Yalancı' dizisi 10'uncu bölümüyle ekranlara veda etmişti.

Türesan, final yapan dizisiyle alakalı, "Doğru zamanda doğru seyirciyle buluşamadı, üzgünüz tabi" ifadelerini kullandı. Projeler geldiğini söyleyen oyuncu, değerlendirdiğini söyledi.

"ÇOK SABIRSIZIM"
Öte yandan Hazal Türesan, “Sizi siz yapan en büyük özellik nedir?” sorusuna; "Yakınlarımın bana ‘Aşırı sorumluluk sahibisin’ dediği şey; benim lügatımda ‘kontrol manyaklığı’ anlamına geliyor. Bunun dışında; çok sabırsızım, açık sözlüyüm, içimdekini dümdüz söylerim. Kriz zamanlarında da dışarıya karşı soğuk bir tutum sergilerim. Kendimi öyle çok eleştiriyorum ki, övmeye fırsat bulamıyorum" diye yanıt vermişti.

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