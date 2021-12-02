Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı!
Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle, hastaneye kaldırıldı. Peki Erkan Petekkaya neden hastaneye kaldırıldı? Rahatsızlığı ne? Tüm bu soruların yanıtı ve son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde....
Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı..
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Oyuncu Petekkaya böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.