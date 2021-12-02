Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı!

Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle, hastaneye kaldırıldı. Peki Erkan Petekkaya neden hastaneye kaldırıldı? Rahatsızlığı ne? Tüm bu soruların yanıtı ve son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde....