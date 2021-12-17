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Simay Barlas da estetik harikası çıktı!

Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veren Simay Barlas gündeme oturdu. Son dönemin en popüler genç oyuncularından olan Barlas, özellikle Zalim İstanbul dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen oyuncu, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Aziz dizisinde doğal güzelliğiyle kamera karşısına geçen Barlas'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

Ekleme: 17.12.2021 - 19:38 Güncelleme: 19.12.2021 - 18:50 / Editör: Ozge Selin
Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Son dönemin en popüler oyuncularından olan ve güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Barlas'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

İşte Simay Barlas'ın estetiksiz hali

Simay Barlas da estetik harikası çıktı!
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