Ölümden dönen Seren Serengil'den haber var! Sevgilisinin desteği ile yürümeye başladı! İşte Seren Serengil'in son hali...

Seren Serengil zayıflık uğruna birçok kez bıçak altına yatmış, geçirdiği ameliyatların ardından 'Dumping sendromu'na yakalanmıştı. 43 kiloya kadar düşen Seren Serengil bir süredir adeta ölüm kalım savaşı veriyor. Çocukluğundan beri su da içmediği bilinen Seren Serengil'in sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine geçtiğimiz günlerde ciddi bir ameliyata alınmıştı. Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil sağlığına kavuşmak için girdiği ameliyat öncesi sevenleriyle helalleşmişti. Sevgilisi Mustafa Tohma'nın bir an olsun yalnız bırakmadığı Seren Serengil'den güzel haber geldi. Ameliyatı başarılı geçen Seren Serengil sevgilisinin desteği ile yürümeye başladı. İşte Seren Serengil'in son sağlık durumu...

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında dumping sendromuna yakalanmıştı.43 kiloya kadar düşen Seren Serengil bir süredir adeta ölüm kalım savaşı veriyor.Çocukluğundan bberi su da içmediği bilinen Seren Serengil'in sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine geçtiğimiz günlerde ciddi bir ameliyata alınmıştı.Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil sağlığına kavuşmak için girdiği ameliyat öncesi sevenleriyle helalleşmişti.Sevgilisi Mustafa Tohma'nın bir an olsun yalnız bırakmadığı Seren Serengil'den güzel haber geldi.Ameliyatı başarılı geçen Seren Serengil sevgilisinin desteği ile yürümeye başladı. İşte Seren Serengil'in son sağlık durumu...AMELİYATHANEDEN İLK GÖRÜNTÜSerengil'in ameliyata gitme anından ilk görüntüsü sunucularından olduğu Söylemezsem Olmaz programında yayınlanmıştı.Serengil, ameliyata gitmeden önce 'İnşallah her şey yolunda gidecek. Birazdan ameliyata alınacağım. İnşallah sağ salim çıkıp, ben yine bir yolunu bulup geleceğim. Ama olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat, organlar içeride yapışmış olabilir diyorlar.' demişti.Başarılı bir ameliyat geçiren Serengil'in ilk karesini yine sevgilisi Mustafa Tıhma yayınlamıştı.Serengil Serengil'i ziyarete giden arkadaşları mutlu oldu. Sevgilisinin zor günlerinde en büyük destekçisi olan Mustafa Tohma, kendilerini hastane koridorlarından çeken dostlarının paylaşımlarına kendi hesabında yer verdi.Yürümeye başlayan Seren Serengil ve ona destek olan Mustafa Tohma için dostları 'Vallahi ben böyle aşk, sevgi görmedim' notunu düştü.