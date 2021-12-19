İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti!

Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin acı günü. Gelen son dakika haberine göre; İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti. Oyunculuk yapan Ali Murat Altunmeşe, son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynamıştı. Genç yaşta hayata veda eden Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm nedeni ile ilgili henüz açıklama gelmedi...

Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından Ali Murat Altunmeşe genç yaşta hayata veda etti.Fırat Altunmeşe Mucize Doktor dizisiyle ünlemişti! Şimdilerde ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veriyordu. Fırat Altunmeşe'nin ağabeyi Ali Murat Altunmeşe de oyunculuk mesleğine gönül vermişti.Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde de rol alan Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm nedeni ile ilgili henüz açıklama gelmedi...ALİ MURAT ALTUNMEŞE KİMDİR?Ali Murat Altunmeşe İzzet Altunmeşe'nin oğludur.Yer aldığı bazı filmler:Ali Baba ve 7 Cüceler 2015Bir Don Juan Öldürmek 2014Ali Murat Altunmeşe son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yer aldı.