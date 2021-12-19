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Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser’le barıştı!

'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncusu olarak ünlenen Damla Ersubaşı, iş insanı Mustafa Can Keser’den şiddet gördüğü ve ihanete uğradığı gerekçeleriyle boşanmıştı. İki çocuğunun babasından kısa sürede boşanan Damla Ersubaşı ayrılığa fazla dayanamadı. Geçtiğimiz günlerde eski eşiyle yeniden barıştığını duyuran Damla Ersubaşı, tekrar aldığı evlilik teklifini de kabul etti.

Ekleme: 19.12.2021 - 10:12 Güncelleme: 19.12.2021 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser’le barıştı!
'Sihirli Annem' dizisinin Tuğçe'si olarak hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser'le ikinci çocuğuna hamileyken boşanma kararı almıştı. Boşanma gerekçesi olarak şiddet gördüğünü ve aldatıldığını gösteren Ersubaşı, hızlı bir şekilde boşanmıştı.

Çocuklarını tatile götüren ikili barıştıklarını reddettikten kısa bir süre sonra tekrar bir araya geldiler. Bu tatil sonrası Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser'i affettiğini açıkladı.

Damla Ersubaşı son olarak ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eski eşinin tekrar evlenme teklifini ettiğini duyurdu. 'Evett!! Evettt! Tekrardan evet!!' yazarak paylaştığı fotoğrafla da teklifi kabul ettiğini duyurdu.

Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser’le barıştı!

'BİRLİKTE TEKRAR BİR YOLA ÇIKTIK'
Keser ile birlikteliklerine yeni bir şans verdiğini duyuran oyuncu, daha önce de şu açıklamayı yayınlamıştı; 'Kızlarımın babası, hayatımda en çok kıymet verdiğim insanların başında gelen minik kuşum... Birlikte tekrar bir yola çıktık ve bu süreçte ikimiz de birbirimize saygı duymayı ve önem vermeyi öğrendik. Hiçbir hata ve yanlış tek taraflı değildir, payları değişir.'

'Anlaşamadığımız, ortak noktaya varamadığımız konular oldu. Bizim Mustafa ile en büyük ve hatta şu anda baktığımda tek sorunumuz Mustafa'nın öfkesi ve siniriymiş. Bazı şeylerin gerçeği yansıtmadığını her zaman söylemiştim.'

'Şu anda ikimiz de çift terapisine gidiyoruz ve çok mutluyuz. Mustafa'nın özellikle öfke kontrolünü fark etmesi ve düzeltmek için elinden geleni yapması sevgimi de, saygımı da arttırdı. Hayatta her şey olabilir ve kin tutmak yerine mutlu olmayı seçtik biz. Yaşandı ve bitti... Sizden tek ricam her fikre, her düşünceye insanın saygım var. Sadece lütfen bunu kimseyi kırmadan, üzmeden yapalım. Olur mu? Üslup her şeydir...'

KARDEŞİNİ DE DARP ETTİ
Daha önce eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Mustafa Can Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Keser, şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti.

BODRUM'DA TATİL YAPTILAR
İkili, geçtiğimiz yaz Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Gazetecilerin, 'Barıştınız mı?' sorusuna, 'Hayır. Her zamanki gibi çocuklarımız için bir araya geldik' yanıtını vermişti.

Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser’le barıştı!
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