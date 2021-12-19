Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor!

Modacı Pınar Kerimoğlu'nun üç günde hazırladığı özel tasarım siyah payet elbise ile Jolly Joker Private sahnesine çıkan Ersoy, güçlü sesiyle misafirlerine unutulmayacak bir akşam yaşattı. Üç saat sahnede kalan sanatçı, meslektaşları Ebru Gündeş ve Sibel Can'ın seslerine övgüler yağdırdı.'BİR BÜLENT ERSOY GELDİ GEÇTİ'Diva, hayatını konu olacak belgesel film için gelen teklife onay verdiğini açıkladı. Henüz yapımcılarıyla masaya oturmadığı için gençliğini ve şimdiki zamanını kimin oynayacağı konusunda bir düşüncesinin olmadığını söyledi.'Hayatınız film oluyor neler düşünüyorsunuz?' sorusuna 69 yaşındaki sanatçı, 'Hepsini yeniden yaşayacağım için acaba kaldırabilecekmiyim? Çünkü o günleri yeniden yaşıyor olacağım. Ben yaşarken en azından doğruları insanlar bilsinler. Sonradan yalan yanlış bir şeyler olmasın. Benden kendi ağzımdan duysunlar gerçekleri. Bir Bülent Ersoy geldi geçti. Hayatımı canlandıracak kişiyi bilemem. Beni kim oynar düşünmedim, zaten henüz imzalamadım' ifadelerini kullandı.'O ÇOCUĞU ÇOK BEĞENİYORUM'Ersoy, 'Erkan Kolçak Köstendil'i çok severdiniz. Onun oynamasını ister miydiniz?' sorusunu, 'O çocuğu çok beğeniyorum ama o yaşlı. Çocukluğum ve gençliğim için o bayağı adam adam yani' şeklinde cevapladı.'BORÇLU KALMAK İSTEMEM'Sahne ücretlerini konser bitince aldığını söyleyen Diva, 'Ben sahneden indikten sonra alıyorum. Vazife ne olur ne olmaz, yapamayabilirim, borçlu kalmak istemem. İndikten sonra ya da daha sonra alırım. Bunu mesleğe başladığım ilk günümden beri prensip haline getirdim böylede devam ediyorum' dedi.'İBRAHİM TATLISES CANIM ARKADAŞIM'Ersoy, 'Bu akşam sizinle aynı saatte İbrahim Tatlıses de başka yerde konser veriyor. Neler söylemek istersiniz?' sorusuna şu cevabı verdi:'O benim canım arkadaşım. Evet bir de bir çocuk daha vardı adı Serkan Kaya, hayırlara vesile olsun. İbrahim sahne alsın çünkü hem arkadaşım hem de dinlemekten zevk aldığım, haz duyduğum, oktavlı dinlemeye doyamadığım bir sestir İbrahim Tatlıses. Allah ona her şeyi bahşetmiş, insanlar onu dinlesin.''TAKILARI SEVERİM'Ünlü sanatçı, sahneye çıkmadan önce parmağındaki yüzük göze çarpınca, 'Her zamanki gibi bilirsiniz takıları severim bunu da çok seviyorum yakıştı ama' şeklinde konuştu.