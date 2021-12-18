Recep Usta’nın eski imajı şoke etti!
Recep Usta Kardeşlerim'de canlandırdığı Berk karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari ile aralarındaki uyumla adından söz ettiren Usta, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Şahsiyet dizisiyle başlayan kariyerinde hızla yükselen yakışıklı oyuncunun ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu. Recep Usta'nın eski imajını gören şaştı kaldı.
Atv'de her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kardeşlerim, genç oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti. Dizide Berk karakterine hayat veren Recep Usta ise en çok konuşulan isimlerden oldu.
Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen Recep Usta'nın eski imajı görenleri şoke etti.