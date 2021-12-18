Ivana Sert dünya evine girdi!

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından hastalığı yenen İvana Sert, birkaç gün önce sevgilisi Sezer Dermenci ile tatile çıkmıştı. Uzun zamandır aşk yaşayan ünlü çift, tatil için gittikleri Maldivler'de nikah masasına oturdu.

Ivana Sert, bir süredir aşk yaşadığı turizmci sevgilisi Sezer Dermenci'den geçtiğimiz mart ayında evlilik teklifi almıştı. Nikah için hazırlık yapan Sert, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı.Spor tutkusu ve düzenli hayatıyla bilinen Ivana Sert, nefes almakta zorluk çekince hastaneye gitmiş ve test sonucu pozitif çıkınca tedavi altına alınmıştı. Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşan ünlü isim, sevgilisiyle tatile çıkmıştı.Maldivler'e deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya giden ünlü çiftten güzel haber geldi. İvana Sert ile Sezer Dermenci, tatil için gittikleri Maldivler'de dünyaevine girdi.