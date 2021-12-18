Ecem Özkaya milyonları şaşırttı!

Ecem Özkaya Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle ekrana damga vurdu. İlgiyle izlenen dizi izleyicileri ekran başına kilitlerken oyuncular da mercek altına alındı. Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Özkaya, yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın yaşı...

Gönül Dağı dizisine oyunculuğuyla damga vuran Ecem Özkaya, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Bir çocuk annesi olan Özkaya'nın yaşı ise herkesi şaşırttı.25 Haziran 1988 doğumlu olan Ecem Özkaya 33 yaşında...