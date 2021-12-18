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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz evlendi mi?

Ada Masalı dizisinin yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, ekranın en çok yakıştırılan çiftlerinden olurken aşk yaşadıkları haberleri de gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda final yapan dizide gelinlik ve damatlık giydikleri sahne sonrası çiftin gerçekten evlendiği iddiaları ortaya atıldı. Ayça Ayşin Turan'dan ilk açıklama geldi.

Ekleme: 18.12.2021 - 19:19 Güncelleme: 18.12.2021 - 19:29 / Editör: Ozge Selin
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz evlendi mi?Etiler'de menajeriyle görüşen Ayça Ayşin Turan, basın mensuplarının kendisini beklediğini öğrenince, toplantıya ara verip dışarı çıktı ve 'Yağmur yağıyor, bekleyip ıslanmanızı istemedim' dedi.

'GURUR VERİCİYDİ'

Geçtiğimiz günlerde 'En İyi Romantik Komedi Kadın' ödülüne layık görülen Turan, Altın Kelebek'te ödül alması hakkında, 'Güzeldi. Gurur vericiydi' açıklamasını yaptı.

'CAMDAKİ KIZ' AÇIKLAMASI

Dizisi biter bitmez yeni proje hazırlıklarına başlayan oyuncu, 'Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da rol alacağınız söyleniyor' sorusunu yanıtladı.

Ayça Ayşin Turan, 'Camdaki Kız için haberi siz yaptınız. Ben bilmiyorum, sizden öğrendim. Güzel proje, vaktim olunca bakabiliyorum. Bugün bir toplantımız var. Bir şeyler var, görüşüyoruz' ifadelerini kullandı..

29 yaşındaki güzel, 'Oynamak istediğiniz bir rol var mı?' sorusunu, 'Öyle bir kısıtlamam yok, içimize ne sinerse onu oynayacağız. Gelen projelere göre değerlendiriyoruz. Farklı farklı karakterleri oynamaktan çok hoşlanıyorum' şeklinde yanıtladı..

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