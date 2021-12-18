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Ayça Ayşin Turan'dan 'evlilik' itirafı!

Ayça Ayşin Turan, önceki gün Etiler’de menajerlik şirketinde görüntülendi. Final yapan 'Ada Masalı' dizisindeki partneri Alp Navruz ile adı aşk dedikoduların karışan oyuncu, gelinlik ve damatlık giydikleri sahne sonrası ortaya atılan 'evlilik' iddiası hakkında konuştu

Ekleme: 18.12.2021 - 13:37 Güncelleme: 18.12.2021 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Ayça Ayşin Turan'dan 'evlilik' itirafı!
Etiler'de menajeriyle görüşen Ayça Ayşin Turan, basın mensuplarının kendisini beklediğini öğrenince, toplantıya ara verip dışarı çıktı ve 'Yağmur yağıyor, bekleyip ıslanmanızı istemedim' dedi.

'GURUR VERİCİYDİ'
Geçtiğimiz günlerde 'En İyi Romantik Komedi Kadın' ödülüne layık görülen Turan, Altın Kelebek'te ödül alması hakkında, 'Güzeldi. Gurur vericiydi' açıklamasını yaptı.

'CAMDAKİ KIZ' AÇIKLAMASI
Dizisi biter bitmez yeni proje hazırlıklarına başlayan oyuncu, 'Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da rol alacağınız söyleniyor' sorusunu yanıtladı.

Ayça Ayşin Turan, 'Camdaki Kız için haberi siz yaptınız. Ben bilmiyorum, sizden öğrendim. Güzel proje, vaktim olunca bakabiliyorum. Bugün bir toplantımız var. Bir şeyler var, görüşüyoruz' ifadelerini kullandı.
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