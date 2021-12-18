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Aslıhan Güner yeni yaşını kutladı! Çiçekli elbisesiyle hayran bıraktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle kariyerinde yükselişe geçen Aslıhan Güner, doğum gününe özel paylaşımlar yaptı. Eşi Mert Kılıç'la çıktığı yemekte yeni yaşını kutlayan güzel oyuncu, yemek öncesi ayna karşısında verdiği bir pozu da takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu çiçekli elbisesiyle hayran bıraktı.

Ekleme: 18.12.2021 - 18:14 Güncelleme: 18.12.2021 - 18:22 / Editör: Ozge Selin
Aslıhan Güner yeni yaşını kutladı! Çiçekli elbisesiyle hayran bıraktıKuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Aslıhan Güner sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç ile romantik bir akşam yemeğiyle yeni yaşını kutlayan oyuncu, o anları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Doğum günü organizasyonuna çiçekli mini bir elbiseyle katılan oyuncu, yemek öncesi ayna karşısında verdiği bir pozu da takipçileriyle paylaştı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek Güner'i iltifat yağmuruna tuttu.




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