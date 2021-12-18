Arka Sokaklar'da şok ayrılık sinyali verildi. 16 sezondur Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın aldığı sürpriz karar ile ekip büyük bir yıkım yaşadı. İzleyiciler Arka Sokaklar'da Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? sorularının yanıtını araştırmaya başladı...ARKA SOKAKLAR'DA RIZA BABA EMEKLİ Mİ OLUYOR?Rıza Baba, Selin'in kurtarılması olayında kendisini hiçe sayan ekip yüzünden büyük kırgınlık yaşamaktadır. Bu kırgınlıkla önemli bir karar alır. Ankara'ya giderek bu kararını onaylatır ve ekibi karşısına toplar. Rıza Baba önce emeklilik kararının netliğiyle ekibi üzer; sonrasında ise, ekip ile ilgili şok bir karar açıklar.Rıza Baba dünkü bölümde ekibe, 'Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Gerekli işlemleri de başlattım orda. Ama esas haber bu değil. Kaç yıldır emek verdiğimiz bu ekip görevini tamamlamıştır çocuklar.' diyor. Hüsnü, 'Neden baba, sana mı bir yanlışımızı gördün?' yanıtını veriyor. Rıza Baba, 'Evet, gördüm. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış.' diyor.Dizinin 609. bölüm fragmanında ise Rıza Baba gözüküyor. Rıza Baba'nın ne zaman emekliliğe ayrılacağı ve ekibin ne zaman dağılacağı önümüzdeki bölümlerde belli olacak.