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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil adliyede! Tekerlekli sandalyeyle geldi

Kendisini taciz ettigini iddia eden Ece Ronay'ın şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Ali Erbil, savcıya ifade verdi. Adliyeye tekerlekli sandalyesinde gelen Erbil, ifadesi ardından ayrıldı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil adliyede! Tekerlekli sandalyeyle geldi
Ekleme: 17.12.2021 - 17:01 Güncelleme: 17.12.2021 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil adliyede! Tekerlekli sandalyeyle geldi
Ece Ronay tarafından 'Cinsel taciz' ve 'Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret' ile suçlanan Mehmet Ali Erbil, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Erbil ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.



NE OLMUŞTU?

Instagram hesabı üzerinden ünlü şovmenin kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajları ifşa eden şarkıcı, Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı.



Erbil ise Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le videosunu Instagram hesabından paylaşarak, magazin gündeminden düşmeyen olayın çözüldüğü mesajını vermişti. Bu videoya sinirlenen şarkıcı, 'Ben kimsenin böyle saçma bir özrünü kabul etmiyorum. Nişanlım Mehmet'in nazik barış teklifini de sonuna kadar reddediyorum. Bu arada artık sanırım artık nişanlım değil' açıklamasını yapmıştı.

64 yaşındaki şovmen, 'Bundan sonra birine destek olur musunuz?' sorusuna, 'Daha ince eleyip sık dokurum. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. İyice bakmadığım için kamuoyundan özür diliyorum. Zaten bitti gitti kapandı' cevabını vermişti.


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